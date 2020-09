Mazara. Covid19, Buoni Spesa regionali: Avviso ai cittadini per l’erogazione

Le domande entro il 14 ottobre

Pubblicato all’albo pretorio online l’avviso, a firma del sindaco Salvatore Quinci e del dirigente del Settore “Servizi Sociali” Maria Gabriella Marascia, con il quale Il Comune di Mazara del Vallo rende noti i criteri e le modalità per l’erogazione dei Buoni Spesa regionali per l’emergenza Covid19 che la Regione Siciliana mette a disposizione nell’ambito del programma operativo del Fondo Sociale Europeo Sicilia 2014/2020 “Inclusione sociale”. Per Mazara del Vallo l’importo al momento accreditato dalla Regione Siciliana per i buoni spesa regionali è di 309mila 318 euro.

I buoni spesa/voucher per l’acquisto di beni di prima necessità (alimenti, prodotti farmaceutici e per l’igiene personale, bombole del gas, dispositivi di protezione individuale) possono essere richiesti solo da soggetti facenti parte di nuclei familiari residenti nel comune di Mazara del Vallo che si trovano in stato di bisogno a causa dell’emergenza Covid.

-Valori dei voucher per singolo nucleo familiare- euro 300 per il nucleo familiare di una sola persona; -euro 400 per il nucleo di due persone; euro 600 per il nucleo di tre persone; euro 700 di quattro persone; euro 800 per il nucleo di 5 o più persone.

-Chi ne ha diritto – possono richiederlo gli intestatari della scheda anagrafica dei nuclei familiari che si trovano in una delle seguenti condizioni:

A)chi non percepisce alcun reddito da lavoro, né da rendite finanziarie o proventi monetari a carattere continuativo di nessun genere; B)chi non risulta destinatario di alcuna forma di sostegno pubblico a qualsiasi titolo (rdc, rei, naspi, indennità di mobilità, cig, pensione, ecc.); C)chi è stato già destinatario di sostegno pubblico e/o buoni spesa di importo inferiore ai valori unitari sopra riportati. In questo caso il valore del buono sarà pari alla differenza.

-Come presentare la domanda: entro e non oltre il 14 ottobre 2020 compilandola online cliccando nel seguente link: https://buonispesa.sicare.it/

Poiché per disposizioni regionali la domanda può essere presentata solo online chiunque abbia difficoltà a compilare l’istanza potrà eventualmente rivolgersi alle associazioni del terzo settore e di volontariato ubicate nel comune di Mazara del Vallo che potranno inviare la stessa istanza su delega del richiedenti. In ogni caso eventuali chiarimenti potranno essere richiesti ai seguenti numeri telefonici:

dott.ssa Anna Robino 0923671664; dott.ssa Valeria Mangiaracina 0923671656; ing. Giuseppe Nizzola 0923671637. Responsabile del procedimento è il signor Paolo Barranca 0923671662.

Sono in fase di pubblicazione: un ulteriore avviso per l’adesione delle attività commerciali ed una pagina dedicata nella home page del portale istituzionale.

Mi piace: Mi piace Caricamento...