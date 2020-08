Mazara. Concerto Musicale “Sicily Ensemble”, domenica 23 agosto al Collegio dei Gesuiti

REDAZIONE – Si svolgerà domenica 23 agosto 2020 a Mazara del Vallo il concerto musicale della Sicily Ensemble. Con inizio alle ore 21.00 presso la magnifica cornice del Collegio dei Gesuiti si esibiranno talentuosi musicisti diplomati nei Conservatori Siciliani diretti dal M° Franco Foderà.

Insieme a loro una presenza di spicco nel mondo della danza, saranno presenti Stefania Sonzogni ed Andrea Possenti campioni mondiali di tango argentino. E’ proprio il tango il filo conduttore della serata in quanto il gruppo Sicily Ensemble si è concentrato sulla rivisitazione di alcuni famosi brani del grande compositore Astor Piazzolla come per esempio la celebra musica del “Libertango”.

Una serata all’insegna della musica e del ballo organizzata dall’associazione culturale e musicale “I Colori della Musica” in collaborazione con il Comune di Mazara del Vallo.

Vi aspettiamo numerosi domenica 23 agosto 2020 ore 21.00 Collegio dei Gesuiti a Mazara del Vallo.

Roberto Marrone – pres.ass.”I Colori della Musica”

