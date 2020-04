Mazara. Commemorazione del 75° anniversario della Festa della Liberazione

«Stamattina insieme al vice presidente dell’A.N.P.I., Leandro Bianco, abbiamo celebrato in maniera sobria, il 75° anniversario della Festa della Liberazione innanzi al Monumento “al Milite Ignoto” sul lungomare Mazzini e deposto una corona di fiori, in ricordo di tutti i partigiani mazaresi. Una commemorazione in forma strettamente riservata, senza autorità civili, militari e religiose, senza la banda musicale in giro per le vie del centro cittadino, nel pieno rispetto delle misure di sicurezza e di prevenzione legati all’emergenza Covid-19».