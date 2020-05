Mazara. Al via lavori manutenzione ponte su fiume Arena

«Fin dal nostro insediamento abbiamo segnalato al Libero Consorzio Comunale di Trapani le condizioni precarie del “Ponte sul Fiume Arena”. Da domani inizierà la prima Trance di lavori propedeutici alla manutenzione con dei sopralluoghi che consentiranno ai tecnici di eseguire le indagini necessarie alla progettazione dei lavori; per questo motivo fino a venerdì prossimo, dalle 9 alle 17, verrà chiuso al traffico il tratto di strada interessato. Una volta finite le fasi di progettazione, inizieranno le operazioni vere e proprie di manutenzione straordinaria. Esprimo piena soddisfazione per la proficua collaborazione istituzionale che stiamo mettendo in campo ad ogni livello e che costituisce punto strategico della mia attività amministrativa».

Lo dichiara il Sindaco Salvatore Quinci, annunciando che da domani inizierà la prima Trance di lavori propedeutici alla manutenzione straordinaria del “Ponte sul Fiume Arena”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...