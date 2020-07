Mazara. 3ª edizione 2020 “Festival del Teatro di Paglia”

Il Festival del Teatro di Paglia, giunto alla sua terza edizione, riparte con quattro appuntamenti dal 14 al 25 luglio, una nuova rassegna teatrale dedicata ai bambini e alle loro famiglie per riaccendere sogni e speranze. La manifestazione organizzata dalla cooperativa sociale Solidarietà Azione che quest’anno ha affidato la programmazione artistica a Fiorenza Dado, è inserita nella rete dei Teatri di Paglia e nel programma degli eventi estivi “Mazara Valley Live” del Comune di Mazara del Vallo.

L’evento, realizzato nel rispetto delle normative per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid 19, presenta il Teatro di Paglia con una nuova veste, ripensata a partire dalla possibilità di potere guardare in modo diverso i luoghi dedicati ai bambini e alle famiglie, da abitare fuori e dentro l’emergenza. Il festival nato nell’ambito del progetto nazionale “E se diventi farfalla”, di cui la cooperativa sociale Solidarietà e Azione è la realtà responsabile su Mazara, è finanziato da Con i Bambini impresa sociale attraverso il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile,

PROGRAMMA FESTIVAL DEL TEATRO DI PAGLIA

Centro Polivalente “Villa Francesca”.

via degli Elimi, n.9 | Mazara del Vallo

Martedì 14 luglio – ore 19,30

AMICI DIVERSI

Teatro Libero – Palermo

Progetto e regia Salvo Dolce

Con Giada Costa e Giuseppe Vignieri

Venerdì 17 luglio – ore 19,30

LA PUPA DI PEZZA

Compagnia Teatrale La bottega del Pane – Messina

Progetto e regia di Aurora Miriam Scala

Con Aurora Miriam Scala e Maria Chiara Pellitteri

Martedì 21 luglio – ore 19,30

LA CICALA E LA FORMICA

Compagnia teatrale Nave Argo – Caltagirone

Progetto e regia di Iridiana Petrone

Con Iridiana Petrone e Giuseppe Brancato

Sabato 25 luglio – ore 19,30

IL DUELLO DI ORLANDO E RINALDO PER AMORE DELLA BELLA ANGELICA

Compagnia Carlo Magno – Palermo

Opera dei pupi Enzo Mancuso

Ingresso gratuito ore 19:15 fino ad esaurimento posti.

Obbligatoria la prenotazione

INFO

Solidarietà ed Azione Cooperativa Sociale

Via A. Castiglione, 20 | 91026 – Mazara del Vallo (TP)

sito Facebook solidarietaeazione

Centro Polivalente “Villa Francesca”

Il progetto “E se diventi farfalla” è finanziato dal Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile nato da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD.

“E se diventi Farfalla” è un progetto nazionale che mette insieme 9 Regioni italiane (Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Sicilia, Veneto, Basilicata, Toscana). Ente capofila è la cooperativa Zaffiria di Rimini. Solidarietà e Azione è uno dei partner siciliani della rete nazionale ed è la realtà attraverso la quale il progetto arriva a Mazara.