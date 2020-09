Marsala torna protagonista con Le Vie dei Tesori: si parte sabato. Ecco i dettagli 

Sabato 12 settembre a Marsala torneranno “Le Vie dei Tesori” , uno dei più grandi festival italiani dedicati alla scoperta del patrimonio delle città. Le Vie dei Tesori è la sfida di un gruppo di giornalisti e operatori culturali di Palermo convinti che siano le persone a cambiare le città. Una scommessa dal basso partita nel 2006 a Palermo, che progressivamente si è estesa a tutta la Sicilia.

A coordinare l’evento sarà, come lo scorso anno, l’Associazione Nonovento di Marsala presieduta da Sara Parrinello. «Un’impresa difficile davanti alla quale non ci siamo voluti arrendere. Per la prima edizione del Festival a Marsala abbiamo raggiunto le quasi novemila presenze coordinando una rete di volontari che superava le duecento unità, quest’anno abbiamo diminuito i siti visitabili, dando più spazio a quelli all’aperto, ma ne abbiamo messi di nuovi e implementato le attività tramite delle esperienze da non perdere come quella del volo in Piper sulle saline della Stagnone. Tutto ciò è reso possibile dalla collaborazione con le molte associazioni del territorio che offrono il proprio contributo con passione e volontà»- queste le parole della Presidente Parrinello. Il Festival sarà svolto in tutta sicurezza nel rispetto delle normative volte a contenere la diffusione del Covid-19, dal 12 al 27 settembre in tutta la Sicilia. Per garantire ulteriore sicurezza durante le visite saranno utilizzate delle audioguide che ogni visitatore potrà ascoltare dal telefono cellulare mediante i propri auricolari; anche la realizzazione di queste è stata realizzata dalla Associazione Nonovento. L’evento si terrà anche grazie al contributo dato dal Comune di Marsala a “Le Vie dei Tesori”. Luoghi da visitare su prenotazione, vere e proprie “esperienze” da vivere nel cuore delle Città siciliane ricche di storia, arte e tradizione. Le visite seguiranno il seguente orario: 10.00-18.00. Si raccomanda, per motivi di sicurezza e migliore organizzazione, di prenotare le visite online al sito https://leviedeitesori.com/ marsala/ . Ogni visitatore dovrà essere fornito di mascherina filtrante e auricolari per ascoltare le audioguide.