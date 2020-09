Marsala. Svolta la prima riunione della neo-costituita direzione provinciale del Partito Democratico targata Venuti

Si è svolta ieri, a Marsala, la prima riunione di insediamento della neo-costituita direzione provinciale del Partito Democratico. La riunione ha avuto tra gli oggetti all’ordine del giorno, le comunicazioni da parte del Segretario Domenico Venuti, il quale ha designato la segreteria composta da Nicola Biondo consigliere comunale di Santa Ninfa, Marzia Patti consigliera comunale di Trapani e Giuseppe La Francesca storico dirigente del PD di Pantelleria come segnale di vicinanza alle isole minori spesso dimenticate e marginalizzate. Questi componenti si aggiungono a Francesco Crinelli, vice-segretario provinciale già nominato durante la prima assemblea provinciale. E’ seguita un’analisi doverosa sulle amministrative che si svolgeranno il prossimo 4-5 ottobre e che coinvolgeranno i comuni di Marsala, Gibellina, Campobello di Mazara e Favignana, la quale ha portato la direzione a dibattere in particolare su Marsala, quinta città della Sicilia che vede la ricandidatura del Sindaco uscente Alberto di Girolamo, sostenuto da una coalizione di centro- sinistra e nella quale si presenterà la lista del Partito Democratico. Durante la discussione, attraverso un documento, è stato dato mandato, al circolo di locale, a far rispettare la norma statutaria in tema di composizione delle liste che prevede che gli iscritti, dirigenti e consiglieri uscenti del Partito Democratico diano vita alla lista con il relativo simbolo. Durante la direzione sono stati votati altri due ordini del giorno tra cui uno sulla situazione di emergenza venutasi a creare in conseguenza degli incendi che hanno interessato vaste aree boschive e di macchia mediterranea per impegnare i propri eletti a qualsiasi livello ad assumere iniziative per contrastare questo fenomeno. In questa direzione, va l’intervento dell’On. Gucciardi fatto nei giorni scorsi che, insieme ad altri deputati del PD siciliano, ha esortato il Governo regionale a chiedere lo stato di calamità naturale, sostegno ai territori e alla cittadinanza colpita. Infine, il dibattito è proseguito sulla questione migranti contestando i metodi propagandistici del Presidente Musumeci e di quanti preferiscono il populismo alla politica chiedendo con forza ai deputati nazionali la modifica dei decreti sicurezza.

Il Segretario provinciale Domenico Venuti

