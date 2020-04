Marsala. ” Passeggero non ancora caso Covid 19″: La precisazione di Costa Crociere

In merito al vostro articolo su Costa Deliziosa, intendiamo precisare che il passeggero sbarcato non è stato ancora diagnosticato come caso di COVID-19. Sono in corso accertamenti a riguardo nella struttura ospedaliera dove è stato ricoverato.

http://www.campobellonews.com/ archivio/marsala-positivo-al- coronavirus-trasferito-dalla- costa-deliziosa-al-covid- hospital/

Ecco il nostro statement a riguardo:

“Costa Crociere informa che è stato effettuato uno sbarco medico via tender questa mattina da Costa Deliziosa presso il porto di Marsala per un ospite di nazionalità italiana.L’uomo è ora ricoverato presso l’ospedale locale in condizioni stabili.

Visto lo stato di allerta generale dovuto alla pandemia in corso e considerata la situazione sanitaria dell’ospite, sono state implementate tutti i protocolli attualmente previsti sia a bordo che dalle autorità sanitarie di terra. A bordo è dunque previsto l’isolamento dei passeggeri come misura precauzionale, mentre le autorità sanitarie effettueranno in ospedale gli accertamenti necessari a valutare approfonditamente lo stato di salute complessivo dell’ospite, inccluso l’accertamento diagnostico previsto in questo periodi per il Covid-19.

Costa Deliziosa si trova in navigazione ora davanti alla costa siciliana e sta dirigendo verso il porto di Barcellona dove è prevista arrivare tra il 19 e il 20 aprile. La nave sta rientrando dalla crociera del Giro del Mondo e a bordo si trovano 1.814 ospiti e 898 membri dell’equipaggio. Costa Crociere desidera ringraziare la Capitaneria di Porto e tutto il personale medico per l’assistenza offerta durante le operazioni.”

[redazione]

Mi piace: Mi piace Caricamento...