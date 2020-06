Marsala. In occasione della Festa della Repubblica ricordato lo statista marsalese Francesco De Vita

QUESTO POMERIGGIO ALLE 17,30 IL CONVEGNO PER RICORDARE QUELLO CHE FU UNO DEI PADRI DELLA COSTITUZIONE

Un momento significativo quello di stamattina in via Francesco De Vita, nella zona del Porto in occasione della Festa della Repubblica. Il Sindaco Alberto Di Girolamo, presenti gli Assessori Clara Ruggieri e Andrea Baiata, nonché due dei figli del parlamentare marsalese del dopoguerra, Maria Elisabetta ed Eugenio, ha deposto una corona d’alloro alla memoria di De Vita. Un momento solenne preceduto dall’esecuzione dell’inno nazionale.

Nel pomeriggio, con inizio alle ore 17:30, il Convegno su Francesco De Vita, giovane marsalese Padre della Costituzione.

L’iniziativa, che si svolge nell’ambito de “Il Maggio dei Libri”, è condivisa da “Nonovento”, dall’Associazione 38° Parallelo; nonché dalla stessa famiglia De Vita e si articolerà in un convegno on line dal titolo “Francesco De Vita: un giovane marsalese padre della Costituente”.

I cittadini potranno seguire i lavori a partire dalla ore 17,30 collegandosi sulla piattaforma Webex ed inserendo le seguenti credenziali: Numero riunione (codice d’accesso): 329157293 – password riunione: JWZFPUu247

A intervenire, dopo i saluti istituzionali del Sindaco, Alberto Di Girolamo, dell’Assessore alle Politiche Culturali, Clara Ruggieri, di quello alla Pubblica istruzione, Anna Maria Angileri e del Funzionario Direttivo delle Attività Culturali, Francesco Gucciardi, saranno Milena Cudia, responsabile della Biblioteca e dell’Archivio Storico comunale, Giuseppe Prode, presidente dell’Associazione “38° Parallelo”, Achille Sammartano autore di una tesi di laurea su De Vita, ed ancora la figlia dello statista, Maria Elisabetta De Vita e Sara Parrinello, responsabile dell’Associazione Culturale Nonovento. Quest’ultima Associazione, inoltre, ha prodotto un video documentario che verrà proposto al termine del Convegno.

Mi piace: Mi piace Caricamento...