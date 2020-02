Marsala. Cresce in maniera esponenziale il carnevale marsalese: al via 6 carri

Il Sindaco Di Girolamo: “La gente ha apprezzato i nostri sforzi. In quattro anni abbiamo raggiunto notevoli risultati”

Il Carnevale 2020 è ormai alle porte e, anche a Marsala fervono i preparativi, per l’organizzazione. Qualcosa di impensabile fino ad alcuni anni fa. Il merito va certamente ascritto all’Amministrazione Di Girolamo che in quattro anni ha fatto rinascere l’entusiasmo per il Carnevale in Città con i carri allegorici che sono passati dal singolo “Garibaldi” del 2017 ai 6 carri che verranno proposti dal 23 al 25 febbraio.

“I nostri sforzi sono stati premiati – precisa il Sindaco Alberto Di Girolamo. Il carnevale nella nostra Città è ormai una bella realtà e quest’anno proporremo ben sei Carri. Ringraziamo le Associazioni che hanno accolto il nostro invito a partecipare e invitiamo i cittadini a partecipare per ammirare tutto quello che verrà allestito”.

All’Avviso pubblicato dal settore Attività Culturali diretto da Giuseppe Fazio hanno presentato istanza di partecipazione l’ Associazione Culturale Viva Marsala che proporrà 4 carri denominati “Garibaldi” (ormai il carro simbolo del carnevale marsalese), “In giro per il mondo”, “E quannu arrivamu” e “Asinu si ma scimunitu picchì”, nonchè l’ Associazione “Mamme Attive” che parteciperà alla manifestazione con 2 carri denominati “Pinocchio, burattino senza fili” e “Greta salverà il mondo”. bbb

Tutti i carri hanno tematiche non in contrasto con religioni, morale, comune senso del pudore e, inoltre, senza alcun incitamento alla violenza o all’odio razziale. L’Amministrazione comunale, oltre a farsi carico dell’organizzazione dell’iniziativa e di taluni aspetti tecnici/finanziari (percorsi, piano di sicurezza, SIAE, ecc.), contribuirà alle spese dei partecipanti nelle forme e nei limiti previsti nell’Avviso. Una Commissione assegnerà premi secondo diversi criteri, tra cui originalità dell’opera e animazione. Per quanto riguarda il programma del “Carnevale 2020”, due le sfilate di Carri e Maschere – il 23 e il 25 Febbraio – con partenza da Piazza del Popolo (ore 16:30), per poi proseguire lungo la Via Mazzini, rotazione attorno a Piazza Francesco Pizzo e ritorno sullo stesso percorso (ore 20.30 circa). Lunedì 24, invece, il programma prevede la sosta dei Carri nel piazzale del Monumento ai Mille, con balletti e gruppi in maschera che si esibiranno a partire dalle ore 16:30.

