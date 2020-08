Marsala. Annullata per restrizioni anti Covid la 70ma Rassegna Meccanico Agricola di Strasatti

LA DECISIONE RATIFICATA IERI SERA NEL CORSO DI UN’ASSEMBLEA DELLA BORGATA

La rassegna meccanico- agricola di Strasatti, che quest’anno celebrava un importante traguardo: il 70° anniversario, non si farà. La decisione è stata presa dal Comitato organizzatore nel pieno e assoluto rispetto della normativa anti covid-19, ed è stata ratificata ieri sera a maggioranza (12 voti favorevoli e 4 contrari) dall’ Assemblea generale della Borgata, appositamente convocata.

E’ con grande dispiacere e rammarico che siamo pervenuti a questa decisione – precisa il Presidente del Comitato pro-festeggiamenti, Silvio Sciacca. Già da febbraio avevamo cominciato a elaborare un programma degno del 70° anniversario che abbiamo dovuto annullare a causa della Pandemia. Troppi i rischi, peraltro in un periodo in cui i contagi ritornano ad aumentare. Confidando nella comprensione di tutti, promettiamo che torneremo a organizzare la Rassegna con ancor più entusiasmo”.

