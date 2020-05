Marsala. Altra nonnina centenaria: è Antonia Lo Presti

Per lei il messaggio video del Sindaco Alberto di Girolamo Si allunga l’elenco delle nonnine centenarie a Marsala. A tagliare la soglia delle cento primavere è stata Antonia Lo Presti, marsalese d’origine, per tanti anni residente in contrada Ciavolo e attualmente ospite di una struttura per anziani di contrada Terrenove. Nonna Antonia, ieri pomeriggio, è stata raggiunta con una video chiamata dal Sindaco di Marsala, Alberto Di Girolamo, che ha voluto personalmente congratularsi con lei per questo traguardo riservato a pochi eletti. L’amministrazione, inoltre, le ha fatto pervenire una targa-ricordo per l’evento. Accanto a lei nel taglio della torta l’unico figlio del suo matrimonio, Giuseppe, apparso anche lui visibilmente emozionato.

Vedova da oltre 40 anni Antonia Lo Presti ha anche due nipoti (Sergio e Massimo) e un pronipote. Cosa simpaticissima: ha sempre intrattenuto un cordiale rapporto con la nuora con cui ha convissuto nella stessa abitazione per 40 anni. Ancora lucida nonna Antonia, ricorda ancora quando cucinava la “ghiotte di pesci o di babbaluci”, per tutti i suoi cari e, quando per tantissimi anni, dopo la prematura morte della madre, accudì i suoi fratelli e le sue sorelle più piccole. Alla televisione preferisce vedere le telenovele mentre preferisce esclusivamente dolci alla ricotta. Un particolare, i primi medicinali assunti risalgono a qualche anno fa quando ebbe una pancreatite. In vita sua – afferma tutt’oggi – non ha quasi mai avuto bisogno dei medici se non in tardissima età.

