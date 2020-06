Livorno. Carabinieri: l’Arma celebra la sua festa, 206 anni di storia.

Oggi, 5 giugno 2020, l’Arma dei Carabinieri celebra il 206° Annuale di Fondazione.

Le limitazioni, ancora vigenti, per contenere la diffusione del Covid-19, non hanno consentito lo svolgimento della tradizionale cerimonia militare con lo schieramento, all’interno della caserma “Gen. Giuseppe Amico”, dei reparti in armi alla presenza delle autorità, dei familiari delle vittime del dovere e dei rappresentanti dell’Arma in servizio ed in congedo.

Nella mattinata, il Prefetto, dott. Gianfranco Tomao, il Generale di Brigata Stefano Iasson, Comandante della 2^ Brigata Mobile, ed il Colonnello Massimiliano Sole, Comandante Provinciale, hanno deposto una corona d’alloro alla lapide commemorativa dei Caduti.

La celebrazione in forma ridotta è certamente un fatto straordinario come lo è stato l’impegno dei Carabinieri di Livorno nel corso dell’emergenza sanitaria. I militari dell’Arma sono stati chiamati non solo a vigilare sull’osservanza delle misure di contenimento del contagio da coronavirus ma anche a concorrere alle necessarie attività di sostegno alla popolazione.

Sin dal primo giorno di lockdown i Carabinieri del Comando Provinciale hanno assicurato la loro vicinanza ai cittadini attraverso la “voce” del 112, il Numero Unico di Emergenza europeo, le pattuglie dei Nuclei Operativi e Radiomobili della Compagnie di Livorno, Cecina, Piombino e Portoferraio, delle 27 Stazioni, dislocate su tutta la provincia, ed i Carabinieri di Quartiere.

Crescente, in questi difficili giorni, è stata l’esigenza assistenziale per le persone sole ed anziane. Numerose sono state le segnalazioni da parte di familiari, amici e conoscenti di persone sole che non riuscivano a contattare i loro cari e chiedevano rassicurazioni o anziani che si trovavano in difficoltà, perché costretti a cavarsela da soli.

A Rosignano Marittimo, i Carabinieri della Stazione di Castiglioncello hanno assistito un uomo che, solo e con problemi di salute, ha telefonato in caserma per ricevere aiuto in quanto rimasto senza viveri. Prontamente raggiunto, i Carabinieri hanno provveduto alla spesa e gliel’hanno portata a casa. L’incontro è stato anche un’occasione per confortarlo e alleviare lo stato di solitudine.

A Piombino il comandante della locale Stazione ha consegnato 500 euro ad un’anziana che poco prima al “112” aveva richiesto il ritiro di denaro dal suo conto corrente presso lo sportello bancomat per pagare i viveri di prima necessità, poiché non poteva provvedervi autonomamente.

Analogamente, nel capoluogo, i Carabinieri delle Stazioni di Livorno Porto e Stagno si sono prodigati per prelevare, in contanti, le pensioni accreditate sui conti correnti bancari e consegnare l’importo agli anziani richiedenti.

Grazie alla convenzione sottoscritta dall’Arma e dalle Poste Italiane, i Carabinieri hanno ritirato presso i competenti uffici postali le pensioni di una donna, ultraottantenne, di Donoratico e di un uomo di 88 anni di Livorno, consegnandogliele al proprio domicilio. L’accordo è stato parte del più ampio sforzo messo in atto dai due partner istituzionali, ciascuno nel proprio ambito di attività, per contrastare la diffusione del Covid-19 e mitigarne gli effetti, anche mediante l’adozione di misure straordinarie volte ad evitare gli spostamenti fisici delle persone, ed in particolare dei soggetti a maggior rischio, in ogni caso garantendo il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro. L’iniziativa ha permesso di tutelare i soggetti beneficiari anche dalla commissione di reati a loro danno, quali, truffe, rapine e scippi.

Il risultato è scaturito dalla capacità dei Carabinieri e degli operatori di Poste Italiane di intercettare i fabbisogni della popolazione e riuscire, grazie alla presenza capillare dei Comandi Stazione Carabinieri sull’intero territorio nazionale, a fornire un servizio efficace e solidale.

Complessivamente, dal 9 marzo 2020 le Centrali Operative dell’Arma hanno ricevuto circa 11.600 telefonate, rispondendo ai quesiti che i cittadini, soprattutto le cd. “fasce deboli”, ponevano in relazione alle limitate libertà personali.

I servizi esterni sono stati 5.200, ai quali hanno contribuito anche i Carabinieri Forestali di Livorno ed il Nucleo Elicotteri di Pisa, specificatamente diretti a verificare il rispetto delle norme anti-contagio.

Nello scorso mese di maggio, il Comando Provinciale, con il supporto delle componenti specialistiche dell’Arma locale: il Gruppo Forestale, il Nucleo Ispettorato del Lavoro, il Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Livorno ed il Nucleo Operativo Ecologico di Grosseto, nell’ambito della campagna disposta dal Comando Generale, ha anche eseguito specifici servizi finalizzati alla verifica dell’attuazione delle misure precauzionali di contenimento del contagio nell’ambito delle attività produttive, industriali e commerciali.

L’emergenza sanitaria ha certamente condizionato l’andamento della criminalità nel primo quadrimestre di quest’anno, determinando un drastico calo della delittuosità, ma non la quotidiana azione di prevenzione e di contrasto di ogni forma di criminalità svolta da tutte le articolazioni del Comando Provinciale, retto dal Colonnello Massimiliano Sole. Nel corso della cosiddetta “fase 1”, i reati perseguiti dall’Arma di Livorno sono stati circa l’80% del totale provinciale.

Già prima della pandemia il bilancio complessivo dell’attività dei Carabinieri, su tutto il territorio della provincia, è stato positivo. In particolare, dal 1° giugno 2019 al 31 maggio 2020:

Chiamate al 112 : le 4 Centrali Operative di Livorno, Cecina, Piombino e Portoferraio, motore e supporto delle attività esterne, hanno ricevuto più di 180mila telefonate e disposto oltre 12.000 interventi risolutivi a favore dei richiedenti, in sintonia con il piano di controllo coordinato del territorio, per un più efficiente coordinamento delle richieste di pronto intervento.

Reati perseguiti: l’Arma livornese ha proceduto per 9.373 delitti , traendo in arresto 232 persone e denunciandone in stato di libertà 2.060 .

Consistente è stata l’attività di contrasto sviluppata nella lotta al traffico di droga. Sono state 26 le persone tratte in arresto e 60 quelle deferite in stato di libertà per reati in materia di sostanze stupefacenti.

Proprio alla vigilia dell’inizio del lockdown è stato raggiunto un importantissimo risultato nel contrasto al narcotraffico internazionale. Il 24 febbraio scorso, il Nucleo Investigativo ha sequestrato 3.330 kg di cocaina, occultata in 90 borsoni all’interno di un container stoccato nel porto di Livorno.

Il sequestro, eseguito in un ambito di collaborazione internazionale, che ha consentito alla polizia francese di trarre in arresto a Marsiglia 3 persone, è indubbiamente il più imponente sequestro di cocaina degli ultimi 26 anni; in assoluto, il secondo operato sul nostro territorio nazionale, inferiore – in termini quantitativi – solamente a quello effettuato il 5 marzo 1994 dal R.O.S. nel corso dell’operazione “Cartagine” (5.497 kg di cocaina sequestrati a Borgaro Torinese (TO), all’interno di un container, sbarcato a Genova, proveniente dalla Colombia).

Il valore stimato del carico è di circa 400 milioni di euro, destinato ad essere incrementato anche del doppio, se si considera la possibilità di sottoporre a “tagli” la sostanza.

La rilevanza dell’operazione si evince ulteriormente se si tiene conto che il carico rinvenuto dal Nucleo Investigativo lo scorso 24 febbraio corrisponde all’incirca al quantitativo di cocaina complessivamente sequestrata dall’Arma dei Carabinieri nel 2019 ed è di poco inferiore al totale del medesimo stupefacente sequestro in Italia da tutte le Forze di Polizia nel 2018.

Sempre nell’ambito del contrasto al traffico di stupefacenti, il 2 maggio scorso, è stata eseguita l’operazione “Delfino Algerino”. A conclusione di mirata attività investigativa, condotta dal Nucleo Operativo e Radiomobile dei Carabinieri di Portoferraio, è stata data esecuzione ad un’Ordinanza di applicazione di misure cautelari nei confronti di 8 persone dedite alla commercializzazione di sostanze stupefacenti del tipo cocaina e marijuana sull’isola d’Elba e nella provincia di Livorno.

Nel corso delle indagini erano già state tratte in arresto in flagranza 2 persone e deferite in stato di libertà altre 2, tutte ritenute responsabili di spaccio di stupefacenti, e sequestrati oltre 500 grammi di cocaina e diverse dosi di marijuana.

Il 30 marzo 2020, personale della Compagnia Carabinieri di Cecina ha tratto in arresto un cittadino marocchino, da tempo ricercato dalle Forze dell’Ordine. Il catturando è stato rintracciato, a conclusione di mirata attività investigativa, nell’area boschiva del Comune di Rosignano Marittimo. Nella circostanza, il cittadino maghrebino opponeva resistenza ai militari operanti e veniva trovato in possesso di sostanza stupefacente e di denaro contante.

L’ultimo risultato al contrasto al traffico di droga non più tardi della settimana scorsa. La Compagnia di Livorno ha tratto in arresto un 53enne livornese, trovato in possesso di circa 200 grammi di hashish, 20 di marijuana, una bilancina di precisione e mille euro in contanti, verosimilmente provento dell’attività illecita.

Particolare impegno è stato profuso nel contrasto ai reati contro il patrimonio. Sono stati denunciati per furto 176 soggetti e tratti in arresto 46.

Sono stati assicurati alla giustizia anche 14 estorsori e 13 rapinatori.

Tra questi, le tre persone colte in flagranza il 22 novembre 2019 nel tentativo di rapinare a mano armata la filiale della “Cassa di Risparmio di Lucca Pisa Livorno” di Vicarello. Il Nucleo Investigativo, acclarato il proposito dei tre di voler realizzare il loro progetto criminoso, poneva in atto un dispositivo deterrente, tanto che i tre desistevano dal compimento della rapina. Sottoposti a perquisizione da parte degli investigatori, i malviventi venivano trovati in possesso di una riproduzione di una pistola, 2 cartucce, guanti in lattice, due passamontagna, una maschera e calze da donna di nylon, usati per travisare il volto, oltre a 2 targhe automobilistiche rubate.

I 3, lo scorso 14 maggio, sono stati condannati a 4 anni di reclusione.

Il fenomeno delle truffe, dopo una forte recrudescenza negli anni scorsi, ha continuato a far registrare un calo significativo. Nel recente periodo, oltre alle limitazioni di movimento imposte dalle disposizioni anti-contagio, ha certamente inciso l’attività di sensibilizzazione dell’Arma a favore delle principali vittime di questo reato, individuabili tra le persone anziane. Quest’ultime, infatti, sono risultate spesso vittime di truffe ad opera di soggetti che carpiscono la loro fiducia spacciandosi per appartenenti ad enti o società di pubblico servizio, se non anche di forze di polizia, o vantando la conoscenza diretta di parenti o conoscenti dei soggetti raggirati.

Ampia è stata l’opera di informazione dell’Arma, soprattutto mediante i comandanti di stazione, che presso i luoghi di aggregazione di persone anziane (circoli per anziani e parrocchie) hanno incontrato le potenziali vittime mettendole in guardia dai rischi in cui incorrono e provvedendo a diffondere un vademecum divulgativo, realizzato dal Comando Provinciale.

In questo contesto non è mancato l’impegno investigativo dell’Arma. Il 14 febbraio 2020, a conclusione dell’indagine “Clock”, nei confronti di soggetti dediti alle truffe ai danni di persone anziane, perpetrate con la cd. «tecnica dello specchietto», è stata data esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 2 donne, madre e figlia, residenti a San Miniato (PI), ritenute responsabili di 5 truffe, avvenute tra marzo e aprile 2019, nella zona di Cecina e Rosignano M.mo, ai danni di altrettanti 80enni.

Sempre alta è l’attenzione di questo Comando Provinciale sul fenomeno della violenza di “genere”. Le limitazioni alle libertà personali nel periodo di emergenza sanitaria hanno certamente acuito la conflittualità domestica. Numerosi sono stati, in questo periodo, gli interventi di pattuglie dell’Arma per liti in ambito familiare, tanto che, complessivamente, tra il 1° giugno 2019 ed il 31 maggio 2020, i delitti di “maltrattamenti in famiglia” sono aumentati del +42,3% rispetto ai 12 mesi precedenti. Stabili le denunce di “stalking”.

Dal 9 agosto scorso, data dell’entrata in vigore della Legge nr. 69/19, sono stati attivati 130 “codici rossi”.

Continua a permane su percentuali elevate il numero dei provvedimenti restrittivi emessi dall’Autorità Giudiziaria, per circa l’80% dei casi di “atti persecutori” e di maltrattamenti denunciati presso i Comandi dell’Arma sono scaturiti i seguenti provvedimenti restrittivi:

9 custodie cautelari in carcere;

12 arresti domiciliari;

20 ordini di allontanamento e divieti di avvicinamento ;

5 obblighi di dimora ;

5 divieti di dimora ;

10 obblighi di presentazione alla p.g.,

oltre a 4 arresti in flagranza.

Si evidenzia il fermo operato dalla Compagnia di Cecina, il 9 maggio scorso, di una cittadina polacca, di 65 anni, badante, ritenuta responsabile di aver maltrattato la donna da lei assistita: una 52enne, affetta da sindrome di Down. La 65enne dallo scorso mese di dicembre si sarebbe dovuta prendere cura della donna ma gli accertamenti svolti dai militari hanno consentito di delineare un quadro impietoso: sono state acquisite le immagini che hanno ripreso le gravi percosse ripetutamente inferte dalla 65enne alla sua assistita e registrato le pesanti le offese profferite dalla badante alla 52enne. La cittadina polacca è stata sottoposta a fermo di p.g. poco prima di salire sul pullman che l’avrebbe definitivamente portata nel Paese d’origine.

Stabile il numero delle violenze sessuali: 19, per le quali 13 sono state le persone denunciate in stato di libertà e 4 quelle tratte in arresto, tra cui:

l’ 8 agosto 2019 , è stato tratto in arresto dal N.O.R.M. della Compagnia di Livorno un 31enne, livornese. Il tempestivo intervento, in fasi ancora concitate della consumazione della violenza, ha consentito ai militari di bloccare e identificare immediatamente l’autore del delitto e soccorrere la vittima;

un cittadino nigeriano , senza fissa dimora nel Comune di Portoferraio, tratto in arresto dai Carabinieri della locale Compagnia il 18 settembre 2019 . L’uomo, dopo aver maltrattato e percosso una sua connazionale, abusava sessualmente di lei. Per lo stesso reato è stato deferito in stato di libertà un altro nigeriano.

In questo contesto, inoltre, poiché commesso ai danni di persona anziana, si cita, infine l’omicidio di Maria Simonetta Gaggioli.

Come noto, il 3 agosto 2019, a Riotorto, all’interno di un sacco a pelo abbandonato al margine della strada provinciale “Vecchia Aurelia” fu rinvenuto il cadavere della 76enne, originaria della provincia di Grosseto. Per tale omicidio, l’11 gennaio scorso, una persona è stata tratta in arresto dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Livorno, in collaborazione con i militari del N.O.R.M. di Piombino, in esecuzione di un’Ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Livorno.

Controllo del territorio : più di 13.500 le pattuglie impegnate nell’attività di prevenzione e di controllo del territorio e delle persone sospette e nella repressione dei reati contro il patrimonio, nonché al controllo della circolazione stradale: quasi 32.000 i mezzi controllati e più di 33.000 le persone identificate . In aggiunta ai normali servizi di controllo del territorio, oltre 100 sono stati i servizi di prossimità svolti dai Carabinieri di Quartiere e diversi sono stati quelli straordinari nella delicata attività di contrasto all’allarmante fenomeno dei reati predatori, organizzati privilegiando le località, le fasce orarie ed i giorni ritenuti maggiormente critici e vulnerabili sotto il profilo della consumazione dei reati contro il patrimonio.

Sono stati impiegati anche i Carabinieri delle Squadre Operative di Supporto del Battaglione “Toscana” – di stanza a Firenze – che, unitamente al personale delle Compagnie dipendenti, hanno fornito un importante contributo in termini di controllo del territorio.

Servizi di Ordine Pubblico : significativa anche quest’anno la partecipazione dell’Arma in occasione di manifestazioni sportive o di piazza, con l’impiego di più di 1.000 Carabinieri .

Reparti speciali: l’Arma territoriale è stata supportata, come sempre, dai reparti speciali presenti a Livorno: il N.I.L., Nucleo Ispettorato del Lavoro , impegnato nel garantire e verificare la sicurezza sui posti di lavoro, il N.A.S., Nucleo Antisofisticazioni , specializzato nei controlli e negli accertamenti sul rispetto delle norme sanitarie, il R.O.S., Raggruppamento Operativo Speciale , organo investigativo dell’Arma dei Carabinieri con competenza sia sulla criminalità organizzata che sul terrorismo nazionale ed internazionale, ed i Reparti Forestali: il Gruppo Carabinieri Forestale, con sede in Livorno, il Reparto Carabinieri Biodiversità, con sede in Cecina, ed il Reparto Carabinieri Parco Nazionale “Arcipelago Toscano”, con sede in Portoferraio.

Missioni all’estero: significativo l’impegno in Italia e all’estero dei militari della 2^ Brigata Mobile. La Brigata, al comando del Generale Stefano Iasson , vede ormai da anni i propri militari impiegati nelle principali missioni di pace nelle aree di crisi, nonché in Italia in occasione di calamità naturali. Istituita il 15 settembre del 2001, la 2^ Brigata Mobile aggiunge il requisito dell’intervento e dello spostamento rapido alla capacità di svolgere funzioni militari e di polizia. Essa rappresenta pertanto una novità in campo militare internazionale e si dimostra particolarmente funzionale davanti alle esigenze organizzative, addestrative e logistiche delle missioni dell’Arma all’estero.

Al termine della cerimonia sono state consegnate al Colonnello Salvatore Demontis, comandante del 1° Reggimento Carabinieri Paracadutisti “Tuscania”, ed al Tenente Colonnello Salvatore CATANIA, addetto al Servizio Amministrativo della 2^ Brigata Mobile, le Medaglie Mauriziane, onorificenza conferita al compimento di 50 anni di servizio militare.

