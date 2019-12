L’Istituto d’Istruzione Superiore “Calvino-Amico” di Trapani apre le porte al territorio e al futuro dei giovani

TRAPANI, 13 DIC – Sabato 14 dicembre, Docenti e studenti della nostra scuola incontreranno alunni, docenti e genitori delle classi terze delle scuole medie di I grado per visite guidate all’interno dei tre edifici di cui è composta la nostra Istituzione scolastica.

Tra aule, laboratori, attività informative e formative, chi verrà a trovarci potrà conoscere l’impostazione innovativa del lavoro quotidiano che tutta la ns. comunità educante svolge per e con i nostri studenti.

L’attività didattica, con i suoi laboratori di Grafica e Comunicazione, di CAD, di Costruzioni Ambiente e Territorio, di Meccanica, di Robotica, di Domotica, di Economia, di Informatica e di Sport, sarà aperta ai visitatori.

L’appuntamento è per sabato, dalle ore 9 alle ore 13:30 e dalle ore 15:30 alle ore 19:30, nelle seguenti sedi: – ITE “S. Calvino”, via San Michele 2; – ITT “G.B. Amico”, via Salemi, 49; – IPSIA “C. Monteleone”, via Socrate, 23. – Il Dirigente scolastico: Dott.ssa Margherita Ciotta

