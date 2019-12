L’iniziativa: “La cena più buona del mondo”

Si tratta dell’iniziativa LA CENA PIU’ BUONA DEL MONDO, offerta e organizzata da Kraft insieme alla cooperativa sociale L’Albero della Vita: un momento di festa per donare un’esperienza di “normalità” a chi vive anche il Natale in difficoltà.

L’appuntamento è per sabato 21 dicembre a Palermo, ore 19,30 (presso Cre.Zi.Plus, via Paolo Gili 4, Palermo) con la presenza di: Leoluca Orlando – Sindaco della Città Di Palermo; Giuseppe Mattina, Assessore Cittadinanza Solidale, Dignità dell’Abitare, Edilizia residenziale pubblica, Relazioni con IACP, Servizi demografici, Partecipazione istituzionale: circoscrizioni comunale Città di Palermo; Felipe Della Negra – AD The Kraft Heinz Company; Giuseppe Di Rienzo – Presidente L’Albero della Vita – Comando Stazione Palermo San Filippo Neri.

Inizio cena: ore 20.00

L’idea nasce dalla presa di coscienza che in Italia oltre 1,8 milioni di famiglie vivono sotto la soglia di povertà assoluta e dalla ben nota propensione delle nonne italiane a cucinare in grandi quantità, soprattutto nel periodo delle feste. Kraft ha voluto coinvolgere i propri consumatori in una nobile causa: chi di loro lo desidera può candidarsi come volontario sul sito www.cenapiubuona.com e cucinare per chi non può permettersi una vera cena di Natale. Perché quando tutti festeggiano, il Natale è ancora più Natale.

