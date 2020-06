[Lega Giovani] Nominata nuova coordinatrice a Marsala

Il movimento giovanile della Lega mette le sue radici, come nel resto della Sicilia e in provincia di Trapani, anche a Marsala. Miriam Di Girolamo è stata nominata coordinatrice della lega giovani Marsala.

“Siamo già stati presenti sul territorio nei mesi precedenti, tramite la somministrazione di un questionario ai giovani al fine di capire l’affinità che i giovani hanno con la politica, così da spendersi in prima persona per il bene della città, – afferma la neo coordinatrice – abbiamo anche sostenuto gli studenti dell’ITET Garibaldi riguardo alla loro protesta virtuale e gli alunni della scuola Abele Damiani circa le condizioni in cui si trova il loro Istituto.”

“Noi giovani dobbiamo avere il coraggio di lottare per le nostre idee, per il nostro futuro e per il bene di Marsala e di tutta la Sicilia, – conclude il coordinatore regionale Miccichè – continua così la crescita della Lega giovani su tutto il territorio siciliano, segnata da passione e lavoro di squadra.

Auguro un buon lavoro a Miriam e soprattutto a tutta la squadra, che sono certo saprà fare bene sul territorio marsalese.”

Seguiranno altre iniziative su tematiche giovanili, che vedranno la Lega Giovani protagonista sul territorio, sempre dalla parte dei giovani.

(Foto risalente al mese di Febbraio 2020)

Mi piace: Mi piace Caricamento...