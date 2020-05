Le ultime news dal krotonese

Verzino (KR) – Tenta di uccidere i vicini: arrestato.

I carabinieri della locale Stazione hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal GIP del Tribunale di Crotone, su richiesta della locale Procura della Repubblica, a carico di un 43enne del luogo. In particolare i carabinieri, coordinati dal Pubblico Ministero, hanno ricostruito un’aggressione posta in essere dall’uomo in danno di una coppia di suoi vicini di casa, durante la quale utilizzava anche una balestra attentando alla loro vita. Le accuse nei suoi confronti sono di tentato omicidio, lesioni e minacce. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Crotone.

San Mauro Marchesato (KR): Trovato in possesso di marijuana: arrestato

I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Petilia Policastro hanno tratto in arresto un 54enne del luogo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante un controllo alla circolazione stradale, a seguito di perquisizione personale, veicolare e domiciliare, l’uomo è stato trovato in possesso di 33 dosi di marijuana, per un peso complessivo di circa 50 grammi, unitamente al materiale per la pesatura ed il confezionamento, tutto posto in sequestro. L’arrestato, terminate le formalità di rito, è stato sottoposto agli arresti domiciliari, come disposto dal Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone.

