[Lavoro] Concorsi pubblici, migliaia di assunzioni in arrivo nel 2020: bandi di concorso

Concorsi pubblici, una valanga di assunzioni in arrivo nel pubblico impiego nei prossimi due anni. Sono migliaia i posti che saranno messi a concorso nel futuro. Quali sono i concorsi più interessanti da tenere d’occhio prossimamente? C’è ad esempio il concorso per 2.133 posti da funzionario in varie amministrazioni pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 30 giugno. C’è tempo fino al 14 luglio 2020 per fare domanda di partecipazione, sono numerose da nord a sud le amministrazioni che cercano personale.

Sono posti a tempo indeterminato: le nuove figure, al termine della procedura concorsuale unica, verranno inquadrate nell’area funzionale III (fascia economica F1). Ad essere interessate dai nuovi ingressi di personale ben 18 pubbliche amministrazioni: l’Avvocatura generale dello Stato, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Protezione Civile, il Ministero dell’Interno, il Ministero della Difesa, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero delle Politiche Agricole, il Ministero dell’Ambiente, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministero dell’Istruzione, il Ministero dell’Università e della Ricerca, il Ministero per i Beni Culturali, il Ministero della Salute, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, l’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, l’istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e l’Agenzia per l’Italia Digitale. Serve il titolo di laurea (diploma di laurea, laurea specialistica o magistrale).

Concorsi pubblici 2020: migliaia di posti nel pubblico impiego

Le assunzioni nella pubblica amministrazione sono necessarie e inevitabili: basti pensare che in una manciata di anni circa mezzo milione di dipendenti pubblici andrà in pensione, anche grazie alle anticipazioni come Quota 100.

Uno dei prossimi bandi più attesi è quello dell’Agenzia delle Entrate (300 dirigenti e 2.300 unità di personale non dirigenziale; data di uscita orientativa triennio 2020/2022). Ma c’è anche quello del Mibact (250 funzionari amministrativi). Poi nei prossimi mesi attesi i bandi per per 841 profili specialistici, 100 unità per i servizi essenziali di assistenza al pubblico e accoglienza, 334 unità di assistente amministrativo gestionale e 20 dirigenti amministrativi. Entro il 2020 ci deve essere un concorso del ministero dell’Economia e delle Finanze per 56 posti complessivi. Ancor prima, prima della fine dell’estate, usciranno bandi di concorso del ministero della Giustizia per 2700 cancellieri esperti, ma anche 400 direttori amministrativi e 150 funzionari amministrativi.

Nella Capitale molti tenteranno di superare il maxi-concorso del Comune di Roma per 32 dirigenti amministrativi, 10 dirigenti tecnici, 20 funzionari avvocati, 100 funzionari amministrativi, 80 funzionari dei servizi educativi, 80 funzionari dei servizi tecnici, 140 assistenti sociali, 250 istruttori amministrativi, 100 istruttori dei servizi informatici e telematici, 200 istruttori tecnici delle costruzioni, ambiente e territorio e 500 istruttori di polizia locale. In tutto sono 1.512 posti.

Dovrebbe esserci tra estate e autunno 2020 anche il concorso Inps per 2000 posti, ma non è ancora stato specificato il dettaglio dei profili. Il concorso Inps, basta leggere le pagine tematiche sui social, è senz’altro uno dei più attesi, se non il più atteso di tutti i prossimi concorsi pubblici. C’è poi in scadenza tra dieci giorni il bando che riguarda la Scuola nazionale dell’amministrazione. È un concorso pubblico, per esami, per l’ammissione di trecentoquindici allievi al corso-concorso selettivo di formazione dirigenziale per il reclutamento di duecentodieci dirigenti nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo e negli enti pubblici non economici. Infine ci sono le assunzioni nella scuola: decine di migliaia in arrivo, perché per il concorso ordinario sono previsti i reclutamenti di 33.000 docenti per posti comuni e di sostegno nella secondaria di I e II grado.

