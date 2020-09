L’arte contro il Covid 19. Mazara e Bergamo unite nel segno della bellezza e della solidarietà

Da un’idea progettuale dell’architetto-artista Gerry Bianco, coinvolti altri 49 artisti che hanno realizzato e donato opere pittoriche a tema libero assemblate dallo stesso Bianco in un puzzle artistico che rimarrà in esposizione fino al 30 settembre nella Sala La Bruna del Collegio dei Gesuiti di Mazara del Vallo. L’opera verrà poi spedita e donata alla Città di Bergamo, luogo simbolo della lotta contro il Covid19

Con il sottofondo dell’inno nazionale eseguito con la chitarra elettrica dal Maestro Riccardo Russo, questa mattina nella Sala La Bruna del Collegio dei Gesuiti, alla presenza del Vescovo Mogavero, del vice Sindaco Vito Billardello e di una delegazione di artisti, è stato scoperto il puzzle artistico “L’Arte contro il Covid19”: opera delle dimensioni di 5 metri per 2,5 di altezza, che assembla 50 tele delle dimensioni di 50 cm per 50.

Il progetto, ideato dall’architetto Gerry Bianco, dopo la prima fase realizzativa prevede che l’opera venga esposta fino al 30 settembre nella Sala La Bruna del Collegio dei Gesuiti (fruibile tutti i giorni dalle ore 8,40 alle 14 e dalle ore 16 alle ore 19). Nel mese di ottobre verrà poi spedita e donata alla Città di Bergamo.

“E’ una sorta di gemellaggio – ha sottolineato in un video messaggio l’assessore comunale alle Politiche Sociali del comune di Bergamo Marcella Messina – tra la nostra Città e la Città di Mazara del Vallo nel segno della bellezza artistica e della solidarietà. Un omaggio a chi ha combattuto in prima linea contro il Covid19 e che la Città di Bergamo accoglie con entusiasmo e gratitudine nei confronti di tutti coloro i quali, a partire dall’ideatore Gerry Bianco, hanno contribuito alla realizzazione”.

Il vice Sindaco Vito Billardello, intervenuto in rappresentanza dell’amministrazione comunale mazarese, ha seguito passo passo la trasformazione dell’idea progettuale di Gerry Bianco ed ha espresso il ringraziamento della Città all’ideatore dell’iniziativa ed agli artisti che vi hanno partecipato.

Nel suo intervento di saluto il Vescovo mons. Domenico Mogavero ha sottolineato “l’importanza della donazione e della gratuità che emerge da questa lodevole iniziativa che contribuisce a rafforzare lo spirito di solidarietà ed unità”.

Nel suo intervento ed in un video proiettato in sala Gerry Bianco ha dichiarato: “Lo scopo dell’iniziativa benefica è quella di ridare bellezza attraverso l’arte per contrastare questo momento buio della Pandemia. L’arte in soccorso della vita. L’arte come cura dell’anima, per donare un sorriso, alleviare un po di sofferenza, per ridare gioia e voglia di futuro ad un mondo che il Covid ha reso triste. Si vuole offrire questo dono dalla città di Mazara alla città di Bergamo, pensando alle sofferenze e lutti dei giorni passati che hanno colpito tante famiglie italiane, un gesto di solidarietà e di gratitudine verso i medici, staff sanitario e forze dell’ordine”.

Nel retro di ogni tela è riportata la scritta “Opera donata per il bene comune, contro il covid 19”

Questi gli artisti partecipanti, una cui delegazione di circa 20 artisti ha presenziato alla manifestazione.

ARTISTI PARTECIPANTI 1)Gerry Bianco 2)Giacomo Cuttone 3)Totori 4)Enzo Tardia 5)Enzo Campisi 6)Daniela Lucentini 7)Leonardo La Barbera 8)Giovanni Borlin 9)Tano Licata 10)Manuela Marascia 11)Sergio D’Amore 12)Alex Portuesi 13)Pippo Buscemi 14)Tommaso Guastella 15)Marco Rallo 16)Domenico Cocchiara 17)Gerry Napoli 18)Arianna Maggio 19)Certa Rosaria 20)Sabrina Russo 21)Aldo Cammalleri 22)Tonino Russo 23)Giusy Pennelli 24)Michele Pugliese 25)Giovanna Colomba 26)Mario Passarello 27)Salvatore Morgante 28)Rodolfo Asaro 29)Noemi Maltese 30)Salvatore Gentile 31)Piera Ingargiola 32)Barbara Gancitano 33)Rita Ingargiola 34)Mirella Amantia 35)Fabio Accardo Palumbo 36)Clara Maria Luna Mineo 37)Davide Margiotta 38)Elisabetta Gucciardo 39)Cristina Patti 40)Calogero Risalvato 41)Tania Lombardo 42)Alberto Lipari 43)Marina Maltseva 44)Vera Bocina 45)Salvo Denaro 46)Piero Tavormina 47)Lucia Calabrò 48)Veronica Monterisi 49)Lindù Denaro 50)Tito Buscaino.

l'esecuzione dell'inno del maestro Russo
l'opera completa assemblata

