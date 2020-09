“La Sicilia vista al tempo del Covid”: al via concorso fotografico promosso da istituto bancario

“LA SICILIA VISTA AL TEMPO DEL COVID”, AL VIA IL CONCORSO FOTOGRAFICO PROMOSSO DA BANCA DON RIZZO – PREMI AI MIGLIORI SCATTI CHE FARANNO PARTE DEL CALENDARIO 2021 DELL’ISTITUTO BANCARIO

REDAZIONE – “La Sicilia vista al tempo del Covid. Come la pandemia ha cambiato i nostri spazi, a casa e fuori: le città deserte, le file ai supermercati, la didattica a distanza, i flash-mob sui balconi, gli arcobaleni sui palazzi”. E’ questo il tema del tradizionale concorso fotografico promosso da Banca Don Rizzo, alla 15\esima edizione. L’iniziativa dell’istituto bancario intende dare voce al territorio siciliano, ai suoi scorci più belli attraverso l’obiettivo degli appassionati. I dodici scatti migliori saranno inseriti nel calendario 2021 della Banca e saranno esposti in una mostra fotografica in occasione del giorno della premiazione dei vincitori del concorso. A giudicare le foto ci saranno i navigatori della rete che potranno votare sul sito internet dell’istituto decretando l’assegnazione del premio per la foto che riceverà il maggior numero di “mi piace”, e una tecnica composta da rappresentanti della Banca Don Rizzo, dell’agenzia di comunicazione Feedback e dal giornalista e fotografo Giovanni Pepi. Quattro i premi i palio: tre saranno assegnati dalla giuria tecnica e uno da quella on line. Il primo classificato riceverà un tapis roulant motorizzato, il secondo una spinning bike, il terzo un’ellittica posteriore. La foto che raccoglierà più voti dal pubblico online riceverà in premio un weekend per due persone in una località siciliana. C’è tempo fino al 30 settembre per partecipare, caricando fino ad un massimo di tre foto sulla piattaforma on line www.bancadonrizzo.it/contest/photocontest2020. La partecipazione al concorso è gratuita ed è aperta a soci, clienti, coniugi e figli di soci e di clienti della Banca Don Rizzo. Il regolamento completo si trova all’indirizzo www.bancadonrizzo.it/contest/photocontest2020

“La pandemia – spiega Sergio Amenta, presidente dell’istituto bancario – ha travolto il mondo in una dimensione che non ha precedenti nella storia dell’umanità, condizionando ogni cosa nella vita dei nostri territori. Banca Don Rizzo non può ignorare questa svolta epocale. Ecco che il tradizionale concorso fotografico promosso dal nostro istituto abbraccia il tema della Sicilia vista al tempo del Covid e come la pandemia ha cambiato i nostri spazi, a casa e fuori”

Mi piace: Mi piace Caricamento...