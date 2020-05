La settimana di Tv2000, dal 17 al 24 maggio 2020

Le anticipazioni del palinsesto di Tv2000 (canale 28 dt e 157 Sky) dal 17 al 24 maggio.

La settimana si apre con le programmazioni speciali, sia su Tv2000 che su inBlu Radio, dedicate a san Giovanni Paolo II (17 e 18 maggio) , in occasione dei cento anni dalla nascita, per poi proseguire con la giornata dedicata a Santa Rita (22 maggio).

Sabato 23 in prima serata, in occasione dell’anniversario della strage di Capaci, il film dedicato al generale Carlo Alberto Dalla Chiesa Cento giorni a Palermo; e domenica 24 alle 21.20 la prima puntata della serie della BBC ‘Casa Howard’ diretta da Kenneth Lonegan.

Lo slot dedicato ai bambini – con Caro Gesù. Insieme ai bambini, il catechismo in famiglia e La Cantastorie, il programma di fiabe con Martina Folena e le musiche di Mario Incudine – va in onda il sabato a partire dalle 10.30 e dalle 17.30; e continuano i racconti sulla Chiesa italiana, con il programma Rete di Speranza in onda dal martedì al venerdì alle 19.30, e l’approfondimento, con gli Italiani all’estero, sull’emergenza Covid-19 negli altri Paesi, con Today, in onda il sabato in seconda serata.

Ogni giorno su Tv2000 spazi dedicati alla preghiera, con tre appuntamenti dal Santuario della Beata Vergine di Pompei:

ore 6.30 – Buongiorno a Maria da Pompei

ore 7.00 – Santa Messa da Lourdes

ore 8.30 – Santa Messa da Pompei

ore 11.55 – Regina Coeli dalla Santa Casa di Loreto (la domenica con Papa Francesco in diretta dal Vaticano)

ore 15.00 – Coroncina della Divina Misericordia da Gela

ore 18.00 – Rosario da Lourdes

ore 19.00 – Santa Messa da Pompei

ore 20.00 – Rosario guidato dal Cardinale Angelo Comastri (la domenica da Pompei)

in seconda serata – Recita del Rosario da Pompei

Prima e seconda serata

domenica 17

ore 21.10 speciale Karol da Wadowice che ripercorre l’avventura umana di Karol Wojtyla

ore 22.35 concerto Music for Mercy – la soprano Carly Paoli si esibisce ai Fori imperiali accompagnata da artisti di fama internazionale

Lunedì 18

ore 21.10 film Non abbiate paura. La vita di Papa Giovanni Paolo II diretto da Jeff Bleckner con Thomas Kretschmann promo

ore 22.50 documentario Giovanni Paolo II. Una storia insieme, con le testimonianze di coloro che, allora giovani, sotto la sua guida hanno cambiato la propria vita. L’attore Sebastiano Somma legge i versi del papa Santo promo

martedì 19

ore 21.05 Ciclo Un sorriso al giorno (commedie) – Bulli e pupe di Hoseph L. Makiewicz promo

in seconda serata Retroscena (replica mercoledì) – con Moni Ovadia e Mario Incudine sono il regista e l’interprete di Barbablù, intenso monologo recitato e cantato che racconta la storia del cattivo per eccellenza, ispirato al noto personaggio creato nel XVII secolo da Charles Perrault. Poi Federico Tiezzi on il suo Scene da Faust

mercoledì 20

ore 21.10 programma Beati Voi. Tutti i Santi (san Filippo Neri)

giovedì 21

ore 21.05 Ciclo Amore e Guerra Torneranno i prati, di Ermanno Olmi promo

venerdì 22

ore 21.00 Italia in preghiera – dalla Basilica di santa Rita a Cascia la recita del Rosario

ore 22.00 film Rita da Cascia, con Vittoria Belvedere

In seconda serata la docuserie I lavori in corso di Andrea Savadore, sul mondo del lavoro al tempo del coronavirus. promo

Segue Effetto notte (in replica domenica e mercoledì- seconda serata) Rotocalco sul cinema.

Le interviste più belle ai protagonisti del cinema italiano e internazionale.

sabato 23

ore 21.10 film Cento giorni a Palermo, di Giuseppe Ferrara (sul generale Dalla Chiesa)

in seconda serata Today, approfondimento sugli esteri. Come il mondo vive l’emergenza Covid. promo

domenica 24

ore 21.10 serie della BBC Casa Howard, di Kenneth Lonergan (due puntate)

Programmi

ore 7.30 e ore 9.10 dal lunedì al sabato

Bel tempo si spera Le storie positive dell’Italia che vive l’emergenza sanitaria con speranza, sorriso e forza: interviste e tanti ospiti in collegamento per proporre uno sguardo allegro su attualità e costume, economia e volontariato, spettacolo e arte.

ore 10.00, lunedì martedì, giovedì e venerdì

Il mio medico Tutte le novità scientifiche, mediche e sanitarie con luminari dal mondo della medicina in collegamento dagli ospedali d’Italia.

ore 11, dal lunedì al sabato

Quel che passa il convento Cooking show propone le ricette della tradizione regionale italiana.

ore 14, dal lunedì al venerdì. Il sabato alle 19.30

L’ora solare Un’ora al giorno per raccontare l’angolo luminoso della vita quotidiana. Di quella personale e di quella collettiva. Il presente e il passato, l’attualità e la memoria legati dal filo rosso delle storie personali di chi non si è arreso, di chi ha cercato un senso, di chi ha tracciato una nuova strada, di chi ha trovato una speranza.

ore 15.20, dal lunedì al venerdì

Siamo noi Attualità, approfondimenti, inchieste. Per raccontare l’Italia che cambia, che dialoga, che condivide, che non ha paura, che accoglie e che costruisce bene comune.

ore 17.30, dal lunedì al venerdì

Il diario di Papa Francesco Trenta minuti per riflettere a partire dalle parole e dalle iniziative di Papa Francesco, grazie alle testimonianze e alle riflessioni degli ospiti diversi. Uno spazio importante è dedicato alle omelie di Santa Marta, alle catechesi del mercoledì e a tutti gli appuntamenti principali dell’agenda del Pontefice.

ore 19.30 dal martedì al venerdì

Rete di speranza Le voci della Chiesa al tempo del coronavirus, cogliendo l’occasione per riflettere sul cambiamento che la Chiesa italiana sta vivendo. Ogni giorno alcune di queste voci “catturate” nella Rete: voci di speranza, esempi di una nuova “Chiesa in uscita”, testimonianze di un popolo di Dio che nel momento della prova riconosce l’essenzialità di una fede viva, capace di rispondere alle domande più profonde che l’esperienza che stiamo vivendo pone nel cuore di ciascuno di noi. promo

ore 19.30 ogni lunedì, e in seconda serata lunedì e giovedì)

Buone notizie settimanale che porta alla luce storie di personaggi, protagonisti o comparse, che hanno tutti lo stesso desiderio: la ricerca del bene. Racconti dall’Italia e dal mondo, che spesso nessuno vede.

In seconda serata ogni giovedì

Indagine ai confini del sacro Un settimanale di inchiesta giornalistica su pseudo apparizioni, sedicenti veggenti, strane lacrimazioni, pericolosi gruppi religiosi, stravaganti eventi mistici. Storie, volti e cronaca in cui la superstizione si confonde con la fede e il sacro si veste di paganesimo. promo

Week end

Sabato

ore 8.00 Il Credo nei mosaici di Monreale – Approfondimento sulla preghiera del Credo attraverso i mosaici del Duomo di Monreale

ore 10.30 Caro Gesù. Insieme ai bambini – Il catechismo in famiglia promo

ore 10.45 La cantastorie – Le favole per i bambini promo

ore 14.30 Borghi d’Italia – Subiaco, Roma

ore 15.20 Sulla strada – Il Vangelo della domenica, con padre Giulio Michelini promo

ore 20.50 Soul. Testimoni – Le interviste dell’anima promo

Domenica

ore 14.20 Borghi d’Italia – Gavi, Alessandria

ore 15.20 Il mondo insieme – alla scoperta del pianeta

ore 20.30 Soul. Testimoni – Le interviste dell’anima promo

