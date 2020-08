La Polizia di Stato di Venezia ha arrestato 11 spacciatori nigeriani  provenienti dal Nord Italia. (Video)

I poliziotti della squadra mobile diretti dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia e con l´ausilio del Servizio Centrale Operativo, ha ricostruito la fitta rete di intrecci criminosi che hanno legato spacciatori di tutto il nord Italia con una meta comune: la città di Jesolo.

Jesolo, punto focale della movida, è stato il panorama perfetto per gli spacciatori nigeriani provenienti da Torino, Trento, Vicenza, Padova, che hanno trovato nel litorale Jesolano un punto di incontro con una elevata domanda di sostanza stupefacente: il consumo di cocaina, eroina e marijuana aveva ormai raggiunto in città una consistenza considerevole.

Grazie all´ausilio di un drone, sono state ricostruite le modalità operative di questo gruppo di spacciatori.

Ulteriori dettagli saranno forniti nel corso della conferenza stampa che si terrà alle ore 11 in questura.