La poesia di Francesco Saverio Bascio, poeta verseggiatore, ai tempi del Covid 19

“Angeli” di Francesco Saverio Bascio

Ascolto il tempo che non passa

anche lui adesso

sembra essersi fermato

al di là dello schermo

si riflettono le note

e le ascolto per un po’

le prime…

sembrano un po’ incerte

ma mi parlano di te mamma

poi la voce del piano

si mischia alle sirene

e l’angoscia alimenta la paura

ti prego aiutaci mamma

Perché qualcuno è morto ancora

e quel suono…

quel suono diventa ormai assordante.

Vorrei fosse un po’ stonato

quel suono

e vedo gli angeli a guidarlo

ma non hanno più le loro ali

e la maschera

non ne nasconde più le lacrime.

