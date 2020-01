[La foto] Campobello. Torretta Granitola, panoramica con arredo

REDAZIONE, 03 GEN – Foto emblematica pervenuta in redazione stamattina. Lo scatto ci porta a Torretta Granitola la “bomboniera” del Comune di Campobello di Mazara. Se da un lato la visione può suscitare sorrisi ironici, dall’altra ci porta ad una amara riflessione. Mentre il mondo si interroga sull’inquinamento da plastica dei nostri mari, da noi si sperimenta l’arredo delle coste condiviso. Complimenti (?!!!??) ai buontemponi che hanno festeggiato l’arrivo del nuovo anno sulla spiaggia con la posa di un divano tre posti e per restare in tema, di colore rosso vivo. Peccato che a completamento dell’arredo, non abbiano portato un tavolo, un po di sedie e per non farsi mancare nulla in una notte così importante, un magnifico materasso. [Per la foto, grazie a A.P. e B.C.]

