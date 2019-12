[Karting] Castelvetrano. A Triscina gli auguri in pista

La Final Cup in programma domenica 22 dicembre sarà per Karting Sicilia l’occasione di chiudere l’anno con i motori accesi e ufficializzare le date più importanti della nuova stagione

Il rombo del kart anche a Natale non mancherà sul circuito trapanese di Triscina: è infatti tutto pronto per la gara evento che karting Sicilia apre a tutti, anche a coloro che non hanno partecipato ai campionati purché in possesso di licenza sportiva ACI.

Sarà una gara a tutti gli effetti con le divisioni in categorie in base alle iscrizioni, ma sarà anche l’occasione per pianificare con piloti, team e appassionati un 2020 che sia annuncia denso di avvenimenti.

SI comincerà con le premiazione dei campionati karting Sicilia 2019 pista e circuiti cittadini che si terrà sabato 5 gennaio presso il Palace Hotel Federico II di Enna, una festa della durata di un giorno interno a cui nessuno vorrà rinunciare.

Poi le altre date ormai ufficiali con le aperture delle ostilità in pista il 28 gennaio a Melilli in provincia di Siracusa per la prima prova del Campionato Regionale.

E ancora due date che segnano l’avvio scoppiettante del 2020: la premiazione nell’ambito federale del campionato regionale Aci Sport 2019, il 28 febbraio all’ Hotel Sheraton di Aci Castello, alla presenza del referente regionale Armando Battaglia e con la partecipazione del Presidente ACI Sport Italia Sticchi Damiani nonché l’evento agonistico più importante dell’anno il ritorno del campionato Italiano Kart in Sicilia a Triscina in programma il 5 Aprile.