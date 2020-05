INTERNAZIONALIZZAZIONE – E-COMMERCE, SEMINARIO CON AMAZON E ICE

La Regione Siciliana, in collaborazione con l’Ice e Amazon, organizza per domani (28 maggio) un seminario online destinato alle imprese siciliane che intendono approfondire i temi dell’internazionalizzazione e dell’e-commerce. Il webinar, che nasce all’interno della partnership tra il colosso dell’e-commerce e l’Agenzia per la promozione all’estero, intende offrire alle aziende partecipanti una panoramica sui temi dell’internazionalizzazione e della digitalizzazione, illustrando i principali strumenti e opportunità disponibili.

Nella sessione mattutina, dalle 10 alle 11.30, interverranno anche l’assessore regionale alle Attività produttive Mimmo Turano, il dirigente generale del dipartimento Attività produttive Carmelo Frittitta e, in rappresentanza dell’Agenzia Ice, il direttore del Coordinamento promozione del made in Italy Ines Aronadio e Carlo Angelo Bocchi del Progetto Gdo/E-commerce.

«Si tratta di una importante occasione di formazione per i nostri imprenditori – spiega l’assessore Turano – ma anche di conoscenza delle opportunità offerte dalla partnership tra l’Agenzia Ice e Amazon. La pandemia ha messo a dura prova il sistema dell’internazionalizzazione e indubbiamente il potenziamento della digitalizzazione e dell’e-commerce è la via obbligata per tutte le imprese che vogliono resistere sul mercato internazionale e limitare i danni determinati dalla contrazione degli affari dovuta al lockdown globale».

Il webinar si terrà giovedì 28 maggio a partire dalle 10 e sarà possibile registrarsi al seguente link: (https://register.gotowebinar.com/register/5729800690486101519).

Nel pomeriggio è prevista la possibilità di incontri individuali con le imprese interessate ad approfondire aspetti tecnici ed esigenze specifiche.

