Ilaria Capua: nonni e nipoti non potranno più stare insieme

Florida – Ilaria Capua è direttrice dell’One Health Center of Excellence dell’Università della Florida ed è diventata un volto molto familiare per gli italiani. Al Tg1 delle 20 ha spiegato che “alcuni gruppi di persone come nonni e nipoti non potranno stare insieme come prima fino a quando non si saprà come stiamo come popolo. L’analisi sierologica è un’ottima idea: un’indagine che darà risultati davvero utili. Ne abbiamo bisogno, serve una fotografia italiana con strumenti sovrapponibili, serve la stessa foto in Lombardia e in Sicilia: servono test approvati dal Ministero della Salute e validati. La macchina fotografica deve essere la stessa. Oggi vanno definite le categorie da mettere in sicurezza, non chi parte prima. Vanno identifiate le caratteristiche delle categorie”. Ecco perchè nonni e nipoti non potranno frequentarsi per un po’.