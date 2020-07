Il Pd di Trapani esprime sgomento e preoccupazione per le notizie che arrivano da Favignana, dove una indagine vede coinvolto anche il segretario del locale circolo, Vincenzo Bevilacqua, il quale ha tempestivamente comunicato, tramite il suo legale, la propria sospensione dal partito. Auspicando che Bevilacqua possa chiarire al più presto la propria posizione davanti alla magistratura, il pensiero va soprattutto ai cittadini di Favignana ai quali esprimiamo la nostra vicinanza. In un momento delicato in cui si tenta di uscire dalla drammatica crisi legata al Covid-19, infatti, sono costretti a fare i conti con le gravi accuse rivolte al sindaco. Nonostante il Partito democratico si trovi attualmente, e già da tempo, all’opposizione rispetto all’attuale Amministrazione, sulla vicenda sarà necessario avviare presto un confronto all’interno del circolo locale.