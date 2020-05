Il nuovo MODULO per spostarsi di Regione. SCARICA

Roma – Dal 18 maggio 2020 non servirà più il modulo dell’autocertificazione per spostarsi all’interno della propria regione di residenza. Sarà però obbligatorio per chi deve andare fuori dalla propria regione. Gli spostamenti sono consentiti soltanto per tre motivi, che devono essere indicati: lavoro, necessità e urgenza, salute. Rimane il divieto per tutti gli altri spostamenti, comprese le visite ai congiunti che non potranno essere effettuate fino al 3 giugno 2020.

In basso il modulo che dovrà essere compilato e portato con sé. Bisognerà indicare l’indirizzo di partenza e quello di arrivo. Bisognerà anche dichiarare di non essere sottoposti alla quarantena. Si dovrà allegare la documentazione che comprova il motivo dello spostamento. Chi viola le norme rischia la sanzione amministrativa da 400 euro a 3000 euro.