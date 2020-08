Il Luglio Musicale e il Maestro Cimarosa

REDAZIONE – A Trapani, il 22 e il 25 agosto, alle ore 21.00, al Chiostro di San Domenico il secondo titolo della 72esima stagione lirica dell’Ente Luglio Musicale Trapanese, Il Maestro Cimarosa, un viaggio tra le migliori produzioni del compositore Domenico Cimarosa con il regista ed interprete Marco Filippo Romano. Danilo Coppola per scene e costumi e Giuseppe Saccaro per le luci. Il Matrimonio Segreto, il Maestro di Cappella sono alcuni dei titoli che saranno interpretati. L’Orchestra del Luglio Musicale Trapanese sarà diretta da Lorenzo Orlandi.

Uno spettacolo spassoso e vitale nato e pensato per un solo interprete che dialoga con orchestra e direttore, che prende spunto da “Il Maestro di Cappella” di Domenico Cimarosa. Un vero e proprio “pasticcio gustoso”, il pubblico assaggerà e gusterà diverse pagine del padre dell’opera buffa, accompagnate da una serie di battute e colpi di scena. Una storia che ha per ambientazione una prova di assestamento prima di un concerto. Il teatro nel teatro sta alla base di questa regia, la rottura della quarta parete con il coinvolgimento del pubblico, l’arrivo dalla platea del fantomatico Maestro Sabatino Cimarosa, che dà nome alla sua orchestra. Sul palco una Swing Orchestra americana. Verranno così rappresentati tutti i vizi del mondo della musica e dell’opera: i capricci di “Primadonna”, i problemi e le rivalità fra orchestrali, la gara fra cantante e direttore e per finire le pene dell’impresario.

Il Luglio Musicale già, da due anni, applaude Domenico Cimarosa, mettendo in scena diverse opere del talentuoso ed eclettico compositore della Scuola Napoletana come “Il Matrimonio Segreto”.

Costo biglietti Intero € 10,00 – Ridotto [Under 18] € 7,00.

Sarà possibile acquistare i biglietti al Botteghino del Luglio Musicale Trapanese, sito in Viale Regina Margherita n.1 (presso Villa Margherita) tel 0923 29290, dal lunedì al sabato, dalle ore 17.30 alle ore 20.00, online sul sito Intero € 10,00 – Ridotto [Under 18] € 7,00.Sarà possibile acquistare i biglietti al Botteghino del Luglio Musicale Trapanese, sito in Viale Regina Margherita n.1 (presso Villa Margherita) tel 0923 29290, dal lunedì al sabato, dalle ore 17.30 alle ore 20.00, online sul sito www.lugliomusicale.it

A causa delle restrizioni dovute all’emergenza sanitaria non saranno stampati i libretti di sala. Il pubblico potrà scaricare il programma di sala sul sito.

Ecco il link http://www.lugliomusicale.it/images/stagione-2020/il-maestro-cimarosa.pdf

Sinossi

La “Cimarosa Barock Orchestra” è sul palco per fare l’ultima prova prima del concerto serale, durante il primo brano irrompe il frontman dell’orchestra il Maestro Sabatino Cimarosa che ne è arrangiatore, compositore, cantante, insomma un vero factotum, il quale assiste all’esecuzione della prova e tira fuori nuovi spartiti da sottoporre all’orchestra. Non ha vita facile perchè comunque deve sottostare ai capricci della sua partner e collega la cantante “Primadonna” la quale non è presente alla prova ma preoccupata della riuscita del concerto. L’orchestra non felicissima di questo cambio di programma comunque si mette all’opera, comincia un divertente scambio fra il Maestro Cimarosa ed i vari strumenti. Felicissimo di come procede la prova ed in particolare dell’oboe, il suo strumento preferito, decide di far provare un concerto scritto per lo stesso. Non finisce qui perchè il Cimarosa comincerà a proporre un nuovo brano dietro l’altro fino al punto che l’orchestra minaccerà di andar via. Starà al Cimarosa con l’intervento dell’impresario convincere gli orchestrali a rimanere e così terminare la prova.

Lorenzo Orlandi. Marco Filippo Romano

Sabato 22 Agosto

Martedì 25 Agosto

ore 21.00

CHIOSTRO DEL SAN DOMENICO – TRAPANI

IL MAESTRO CIMAROSA

L’OPERA DA CAMERA IL MAESTRO DI CAPPELLA IN UN PASTICCIO GUSTOSO CON ALTRE MUSICHE DI DOMENICO CIMAROSA

PERSONAGGI E INTERPRETI

Il Maestro di Cappella | Marco Filippo Romano

Lorenzo Orlandi | Direttore

Marco Filippo Romano | Regia

Danilo Coppola | Scene e costumi

Giuseppe Saccaro | Luci

Orchestra del Luglio Musicale Trapanese

Nuova Produzione del Luglio Musicale Trapanese

Mi piace: Mi piace Caricamento...