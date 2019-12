Il Lions Club Mazara del Vallo Fata Morgana per la difesa e la protezione dell’ambiente

MAZARA – Sabato 21 dicembre 2019, presso l’aula consiliare del Comune di Mazara del Vallo, è stato presentato il ” Progetto Talete” ideato dal dr. Guido Stratta, dell’associazione Mani in tasca.

Il progetto Talete, mirato a ridurre l’ utilizzo scorretto della plastica e l’ abbandono dei rifiuti in mare e a favorire l’utilizzo consapevole dell’acqua, è stato pienamente sposato dal Comune di Mazara del Vallo , riconosciuto meritevole del ” bollino blu” e consegnato nelle mani del Sindaco Salvatore Quinci .

L’ evento è stato gratuitamente patrocinato da una decina di Associazioni di volontariato e Club Service , che operano sul territorio mazarese, tra i quali non è mancato il Lions Club Mazara del Vallo Fata Morgana, rappresentato dalla sua presidente dott.ssa Donatella Vernaccini.

A partire dal 2020 , il Lions Club Mazara del Vallo Fata Morgana, si impegnerà, con il suo referente Vito Lo Iacono, a partecipare alla realizzazione dei diversi progetti proposti dal dr. Guido Stratta, che rientrano in una grande campagna di sensibilizzazione ed azione, tra i quali ricordiamo:

– la realizzazione di un’ isola ecologica in area portuale, nella quale far confluire i rifiuti ripescati in mare ;

– l’organizzazione di un grande convegno che valorizzi le figure dei “lavoratori del mare”, colonna portante della marineria mazarese;

la regata velica “Cagliari – Mazara del Vallo” a conclusione della quale una processione di bandiere di tutti i paesi del Mediterraneo, possa sfilare in silenzio dal Porto di Mazara fin dentro la kasbah, a voler simboleggiare l’ integrazione pacifica tra i popoli.

Il Lions Club Mazara del Vallo Fata Morgana vuole dare il suo prezioso contributo, visto il suo costante ed autorevole impegno nel percorso della cittadinanza attiva e la sua sensibilità ai temi importanti per la difesa e la protezione dell’ambiente.



