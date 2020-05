Il Distretto Turistico Sicilia Occidentale organizza il webinar sul tema “Come creare una destinazione turistica di successo: il caso Visit Trentino”

L’incontro si terrà venerdì 15 maggio, alle 11.00, e verrà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook del Distretto

Il Distretto Turistico Sicilia Occidentale ha organizzato per venerdì 15 maggio 2020 alle ore 11.00, un webinar teso a far conoscere al territorio, e agli operatori del settore, che cosa è un progetto di destinazione turistica e come lo si costruisce in concreto. E la presentazione di Visit Trentino, ossia di quello che è attualmente il migliore esempio di creazione di una Destinazione Turistica nata in Italia, servirà proprio a spiegare qual è il modello sul quale si sta lavorando per la creazione della destinazione Sicilia occidentale. Sarà il CEO di Trentino Marketing, Maurizio Rossini, ad illustrare quali sono le condizioni per convertire una presenza digitale in presenza effettiva sul territorio, raccontando la storia e il percorso di crescita della destinazione, e il beneficio in termini economici che è stata in grado di generare sul territorio.

Il Distretto Turistico prosegue dunque con il percorso, che si comporrà di diversi incontri, e che in questa fase verrà gestito prevalentemente attraverso i canali digitali in modo da salvaguardare la salute delle persone, teso a generare consapevolezza e creare modelli di azioni positive per la creazione della destinazione turistica Sicilia occidentale sulla quale tanto si è lavorato.

All’incontro interverranno, oltre al Presidente del Distretto Turistico Rosalia D’Alì, anche: – Maurizio Rossini, CEO di Trentino Marketing; – Marco Perniciaro, Destination Manager Distretto Turistico Sicilia Occidentale.

Il webinar si svolgerà sulla piattaforma Stream Yard, e verrà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook del Distretto

( https://www.facebook.com/ DistrettoTuristicoSiciliaOccid entale/ ). Inoltre sarà prevista la possibilità di porre domande o formulare delle osservazioni sui temi oggetto dell’incontro.

