Il cordoglio del Consorzio Trapanese per la Legalità e lo Sviluppo per la scomparsa del dr. Roberto De Simone

“Esprimo il dolore ed il cordoglio, personale e del Consorzio Trapanese per la Legalità e lo Sviluppo di Trapani, per l’improvvisa scomparsa del giudice Roberto De Simone, persona di grande statura morale e professionale, che si è fatto apprezzare nei delicati ruoli di presidente dei Tribunali di Marsala e Trapani e con cui ho avuto l’onore di lavorare fianco a fianco nelle attività volte ad una sempre migliore fruizione dei beni confiscati alla mafia nell’ambito del Consorzio Trapanese per la Legalità e lo Sviluppo di cui era componente del cda”.