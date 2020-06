I dati della Regione provincia per provincia, secondo giorno consecutivo a zero contagi

Questi, intanto, i casi di coronavirus riscontrati nelle varie province dell’Isola, aggiornati alle ore 15 di oggi, così come segnalati dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale.

In Sicilia le persone positive al coronavirus sono 879, (- meno 25 rispetto a ieri), 2.292 sono guarite (+24) e 276 decedute (+1). Mentre sono 63 i pazienti (-4) ricoverati – di cui 6 in terapia intensiva (-1) – mentre 816 (-21) sono in isolamento domiciliare. Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 157.868 (+2.995 rispetto a ieri), su 134.035 persone: di queste sono risultate positive 3.447. Lo comunica la presidenza della Regione Siciliana sottolinenando che non vi sono nuovi contagi.

Questi, invece, i dati provincia per provincia : Agrigento, 32 (0 ricoverati, 108 guariti e 1 deceduto); Caltanissetta, 13 (4, 152, 11); Catania, 402 (21, 570, 100); Enna, 8 (1, 388, 29);Messina, 130 (21, 378, 57); Palermo, 262 (15, 281, 37); Ragusa, 11 (0, 79, 7); Siracusa, 6 (1, 216, 29); Trapani, 15 (0, 120, 5).