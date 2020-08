Grecia, bimba trascinata al largo in mare con l’unicorno gonfiabile dalle correnti: la recupera un  traghetto (VIDEO)

Questo video incredibile che arriva da Antirrio, in Grecia, mostra una bambina di 3 anni che, sfuggita al controllo dei genitori, viene recuperata da un traghetto. Quando si sono accorti che era sparita al largo, hanno informato le autorità portuali che hanno contattato il capitano Grigoris Karnesis del traghetto “Salaminomachos”. Gli uomini dell’equipaggio del traghetto, hanno abbassato il portellone mentre le correnti avvicinavano la bambina nel gonfiabile sempre più vicino a loro finché l’equipaggio della nave è riuscìto a tirare il gonfiabile a bordo. Un membro dell’equipaggio che ha issato la piccola tra le sue braccia ha dichiarato ai media locali che la bambina era terrorizzata. Ecco il video

