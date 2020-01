[Giorno della Memoria] Campobello. Una mostra fotografica per commemorare le vittime dell’Olocausto

Sarà visitabile da mercoledì 29 a venerdì 31 gennaio

Oggi ricorre il Giorno della Memoria, importante ricorrenza istituita 20 anni fa per commemorare le vittime dell’Olocausto in modo da conservare la memoria di un tragico e oscuro periodo della storia, affinché simili eventi non accadano mai più.

Al fine di promuovere un significativo momento di riflessione sul dramma oscuro della Shoah, l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Castiglione ha allestito una mostra fotografica nell’aula consiliare del Comune con circa 150 foto scattate durante la visita al campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau, l’immenso lager polacco in cui persero la vita oltre un milione di persone.

La mostra, curata dall’assessore comunale Donatella Randazzo, ha per titolo la celebre e potente frase di Primo Levi “Se comprendere è impossibile, conoscere è necessario, perché ciò che è accaduto può ritornare, le coscienze possono nuovamente essere sedotte e oscurate”, e sarà visitabile per tre giornate: mercoledì 29 gennaio (ore 10-14 e 15-18), giovedì 30 a venerdì 31 gennaio, dalle ore 10 e sino alle ore 14. L’iniziativa sarà rivolta in particolare agli alunni delle scuole cittadine, invitati a visitare la mostra.