Gibellina. Sindaco negativo al tampone del covid 19

REDAZIONE – Il sindaco di Gibellina, Salvatore Sutera, e’ risultato negativo al tampone del covid 19. Era stato lo stesso primo cittadino, nei giorni scorsi , a rendere noto che di era posto in autoquarantena, visto che aveva frequentato il ristorante “La Giummara” di Salemi, da cui era partito un nuovo focolaio. Poco fa lo stesso Sutera con un nuovo post sui social ha confermato la sua negatività :

“Come tutti sapete la situazione, in relazione al focolaio legato al ristorante di Salemi, è in evoluzione e si stanno facendo a cura degli organi preposti dell’ASP, tutte le indagini e i controlli dovuti – scrive Sutera. Abbiamo assistito in questi giorni a deprecabili catene di notizie non controllate che non fanno altro che creare allarmismi e innescare paure che non servono e non fanno bene a nessuno. Vi invito ad ascoltare solo le notizie ufficiali degli organi preposti che sono: il dipartimento di prevenzione dell’ASP, il Comune. Per quanto riguarda Gibellina, non c’è ad oggi nessun positivo. Io stesso mi sono sottoposto al tampone che è risultato negativo. Vi ricordò che la cosa più importante è quella di seguire le regole di base: distanziamento e mascherine”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...