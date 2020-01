Gibellina. Il Comune chiede aiuto per il restauro delle opere di Consagra e non solo: I’appello al ministro Franceschini

L’appello rivolto al Ministro ha proprio come tema “Salviamo la bellezza di Gibellina” e, non a caso, è stato rivolto a Franceschini in occasione del centenario della nascita del maestro: Consagra nacque a Mazara del Vallo ed è stato sepolto, per sua volontà, al cimitero di Gibellina nel 2005. «Gibellina è stata eletta a luogo altamente simbolico da Consagra e, proprio qui, il maestro volle realizzare il progetto di “Città frontale”» dice Bonifacio. Le opere di Pietro Consagra non sono state mai oggetto di restauro, ma alcune di loro hanno subìto un degrado strutturale e ora sono a rischio, «ecco perché necessitano di un urgentissimo intervento di ripristino e di restauro conservativo». Nell’elenco ci sono il “Meeting”, massimo esempio in tutto il mondo di architettura della “Città frontale”, “La città di Tebe”, composta da sedici grandi sculture (scenografia per l’opera teatrale “Edipo Re”), le “Porte del cimitero monumentale”, il “Teatro”, progettato nel 1972 ma mai ultimato e, a tutt’oggi, cantiere aperto.