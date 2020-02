Germania: aereo atterra e prende fuoco. I 163 passeggeri vengono evacuati dagli scivoli d’emergenza (Video)

Un Boeing 737 della Pegasus Airlines, una compagnia aerea a basso costo turca con base a Istanbul, ha effettuato ieri un atterraggio d’emergenza con il carrello in fiamme. L’aereo del volo PC1003, con 163 passeggeri e sei membri dell’equipaggio a bordo, era decollato da da Istanbul in Turchia, diretto a Düsseldorf in Germania, quando le ruote del carrello si è incendiate sabato, subito dopo l’atterraggio all’aeroporto internazionale. All’impatto con la pista, le gomme delle ruote sono scoppiate incendiandosi, creando una scia di faville e fumo. Le squadre di pompieri e soccorritori hanno subito circondato il velivolo. Tutti i passeggeri terrorizzati sono stati evacuati con urgenza dagli scivoli d’emergenza. Non si sa ancora cosa abbia causato l’incendio, ma è stato rivelato che l’incendio si era spento prima che potesse essere raggiunto dai soccorritori. Il motivo dell’incendio non è stato ancora rivelato. L’autorità aeroportuale ha aperto un’inchiesta sull’incidente.

