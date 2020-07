Furto con scasso: arrestato 40enne

In data 26 Lug 2020, ore 06:00 circa, in Sesto San Giovanni, militari locale Stazione Cc Vimodrone traevano in arresto per tentato furto con scasso un italiano classe 1980, disoccupato, separato, pregiudicato per reati contro persona e patrimonio.

Predetto veniva sorpreso e bloccato presso autolavaggio, sito questo Viale Gramsci, mentre tentava di asportare denaro contenuto all’interno della cassa automatica, divelta mediante tronchese.

Esito perquisizione personale, sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro vari arnesi da scasso.

Dopo le formalità del rito di direttissima l’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

