Tragedia in aeroporto a Bangkok, aereo schiaccia carrello rimorchio e uccide addetto di pista – VIDEO

Il dramma è accaduto oggi, intorno alle 8, al Don Mueang International Airport di Bangkok, capitale della Thailandia. Mentre un Boeing 737 della compagnia Nok Air veniva spostato con un carrello rimorchio è andato fuori controllo e ha travolto e ucciso un addetto di pista, rimasto letteralmente schiacciato sotto l‘aereo. Un secondo meccanico che era a bordo del camioncino da rimorchio travolto è rimasto ferito gravemente nella collisione ma è vivo. Nella circostanza l’aereo stava per essere allineato alle piattaforme con uno dei carri attrezzi usati solitamente. Durante la manovra qualcosa è andato storto: il cavo che teneva legato il grosso apparecchio al camioncino di rimorchio è improvvisamente saltato. Come di vede in un drammatico video diffuso online, al link https://www.youtube.com/watch? v=_2l2_rF3_hc , il furgone si è fermato di colpo ma lo slancio ha fatto scattare in avanti il ​​jet che si è repentinamente girato su se stesso schiacciando il piccolo veicolo. A bordo del carro vi erano due addetti di pista, uno dei quali è rimasto letteralmente schiacciato sotto la fusoliera del Boeing. Inutili per lui i successivi soccorsi dei vigli del fuoco e dei servizi sanitari giunti sul posto. Thanisorn Oncha-am è morto per le gravi ferite riportate nell’impatto. Un secondo meccanico che era a bordo del rimorchio è rimasto ferito gravemente nella collisione ma è vivo. Il volo DD6458 di Nok Air, era diretto a Nakhon Si Thammarat. L’aereo coinvolto è stato messo a terra. Un aereo sostitutivo è partito alle 9:50 con tutti i passeggeri. Sull’incidente, le autorità locali hanno subito avviato le indagini per stabilire quanto accaduto ed eventuali responsabilità.

Mi piace: Mi piace Caricamento...