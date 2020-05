Esercito igienizza in Sicilia 54 comuni

I nuclei disinfettori della Brigata “Aosta”, già intervenuti in 54 comuni, sanificano Enti e sedi istituzionali nelle province di Trapani, Messina e Catania. Nel piano operativo sviluppato in accordo con le amministrazioni comunali, igienizzate chiese in apertura il 18 maggio, uffici pubblici e scuole superiori in vista degli esami di maturità.