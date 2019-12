Erice. Tunisino 29enne arrestato per spaccio di droga

ERICE – I Carabinieri della locale Stazione hanno tratto in arresto il tunisino AYED Naoufel classe 90 residente a Valderice, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Durante le prime ore pomeridiane, nel transitare nei pressi della località bivio Cappuccini, veniva notata, dalla pattuglia dell’Arma, un’autovettura BMW di colore blu, provenire dalla C.da Difali la quale, alla vista della gazzella dei Carabinieri, attuava una manovra repentina imboccando la Strada Regionale Immacolatella come per voler evitare un possibile controllo. Prontamente veniva raggiunta e fermata, l’autista del mezzo appariva da subito nervoso facendo trapelare preoccupazione.

Ad attrarre l’attenzione dei militari, oltre che al comportamento nervoso del soggetto, la presenza di una sigaretta artigianale caduta per terra nel lato passeggero posteriore, la quale emetteva un odore acre, tipico dello stupefacente tipo Hashish. Invitato il soggetto a consegnare eventuale stupefacente in suo possesso, i militari operanti, procedevano a perquisizione personale e veicolare rinvenendo in totale 32 grammi di sostanza stupefacente tipo hashish suddivisa in 10 dosi nascoste all’interno degli slip ed un porta occhiali con all’interno banconote di piccolo taglio presumibilmente provento dell’attività di spaccio.

Per quanto sopra, in considerazione del rilevante quantitativo di stupefacente, già suddiviso i dosi e sicuramente non destinato ad un uso personale, quest’ultimo veniva tratto in arresto per il reato di spaccio ed a seguito delle formalità di rito posto agli arresti domiciliari a disposizione dell’A.G.

