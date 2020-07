Erice, il Pd chiede a Toscano “un atto di responsabilità” : “Serve un opportuno passo indietro”

TRAPANI – “Le notizie che arrivano da Erice appesantiscono ulteriormente un quadro che si presenta preoccupante già da diverse settimane. Al di là dei risvolti giudiziari dell’ultima vicenda, la pesantezza delle misure imposte oggi dall’autorità giudiziaria alla sindaca Daniela Toscano pone un serio dubbio sulla possibilità di prosecuzione di una serena attività amministrativa per la città”. Lo affermano il segretario provinciale del Partito democratico di Trapani, Domenico Venuti, la segretaria del partito a Erice, Mariella Barraco, e la presidente dell’Assemblea provinciale Pd, Valentina Villabuona, che è iscritta al circolo cittadino. “Il Pd ha a cuore l’attività amministrativa e la risoluzione dei problemi dei cittadini di Erice ed è per questo che chiede a Toscano un atto di responsabilità – proseguono Venuti – serve un opportuno passo indietro nell’interesse della comunità ericina e della stessa sindaca, che in questo modo potrà altresì difendersi al meglio dalle accuse che le vengono contestate”.

Il Segretario provinciale: Domenico Venuti; La Presidente dell’assemblea provinciale : Valentina Villabuona ; La Segreteria del Circolo di Erice: Mariella Barraco

