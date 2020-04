[Emergenza Covid -19] Marsala. Distribuiti oltre 2500 pacchi spesa: numerose le donazioni da parte di privati, aziende e associazioni

IL SINDACO : “GRAZIE A QUANTI IN QUESTO PERIODO SI STANNO PRODIGANDO PER CHI HA BISOGNO. MARSALA DIMOSTRA DI ESSERE CITTA’ SOLIDALE”

Prosegue ininterrottamente a Marsala, in questo periodo caratterizzato dall’emergenza Coronavirus, l’azione di Solidarietà nei confronti di chi ha bisogno. Il Centro costituito – tramite Protocollo d’Intesa – da Comune di Marsala, Fondazione San Vito Onlus (braccio operativo della Caritas diocesana) e Opera di Religione “Monsignor Gioacchino De Leo”, sta ben funzionando grazie anche all’apporto fornito dal personale municipale e da diversi volontari. A coordinare l’intera macchina della solidarietà sono il Sindaco Alberto Di Girolamo, l’Assessore alle Politiche Sociali, Clara Ruggieri, e dai componenti della Cabina di Regia dell’iniziativa, Nicola Fiocca e Federico Messina per il Comune, Vito Puccio e Piero Fina per la Fondazione San Vito Onlus e Padre Francesco Fiorino per l’Associazione benefica “Monsignor De Leo”. Ad oggi sono stati distribuiti in Città alle persone in stato di difficoltà economica 2500 pacchi spesa con beni di prima necessità e prodotti per l’igiene nonché pannolini e altro per le famiglie con bimbi piccoli. “ Desidero ringraziare quanti in questi giorni hanno dimostrato sensibilità, disponibilità e amore verso il prossimo – precisa il Sindaco Alberto Di Girolamo. Mi riferisco ai volontari che si stanno adoperando per chi è in difficoltà; alle tantissime persone, associazioni e aziende che hanno devoluto somme o generi di prima necessità al Centro di Coordinamento e anche ai tanti dipendenti comunali che lavorano ai Servizi Sociali o che sono attualmente a loro supporto”. Allo stato le donazioni di Aziende, privati, associazioni, ammontano complessivamente a oltre a 26 mila e 500 euro. Le spese complessive fino ad adesso sono state invece di quasi 30 mila euro. Da notare, inoltre, che diverse Aziende, Associazioni, Supermercati e privati (carrello solidale) hanno donato derrate alimentari e, nei giorni prossimi alla Pasqua, anche tante uova di Pasqua, distribuiti a centinaia di bambini attraverso i pacchi spesa. Ricordiamo intanto il link dove trovare l’avviso pubblico per accedere ai buoni spesa: ( http://www.comune.marsala.tp.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/29968 ). A tal fine, ricordiamo che l e famiglie con oggettive difficoltà a provvedere all’acquisto di alimenti possono chiamare il n. 0923993111 (poi digitare 1 per ”emergenza coronavirus”) dalle ore 8:30 alle ore 20:00 di tutti i giorni, domenica inclusa. Ricordiamo che quanti volessero offrire aiuti in denaro possono farlo accreditando la somma sul codice IBAN IT06 H089 5281 8800 0000 0155 426 della Fondazione San Vito Onlus (Banca di Credito Cooperativo “G. Toniolo”): causale “emergenza covid-19 marsala”. Ricordiamo infine che chiunque voglia offrire alimenti e prodotti essenziali, può concordarne le modalità di consegna inviando una mail all’indirizzo emergenzacoronavirus@comune.marsala.tp.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...