Educazione alla legalità, 20 progetti approvati dal Consorzio Trapanese per la Legalità e lo Sviluppo

Legal’Orto, Coltivatori di Legalità e Abbattimento Barriere Architettoniche per la piena fruizione di un immobile sottratto alla criminalità organizzata. Sono i tre progetti che prevedono iniziative di legalità con interventi in beni confiscati alla mafia e che saranno finanziati dal Consorzio Trapanese per la Legalità e lo Sviluppo, nell’ambito del Piano Legalità 2019 da attuare nell’anno corrente. Si tratta di iniziative proposte, rispettivamente, dalla cooperativa sociale I Locandieri di Marsala, dalla società cooperativa sociale Creativamente e dall’Associazione Adim Mazara. Saranno finanziati con 12.585 euro (il primo) e 11.155 euro ciascuno gli altri due.