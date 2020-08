Domodossola. Potenziata la prevenzione sulle strade e i controlli ai mercati

REDAZIONE – Complici anche i “saldi estivi”, che hanno alimentato il fervore degli acquisti nel periodo vacanziero, il fine settimana appena trascorso, caratterizzato da gradevoli appuntamenti per i turisti del territorio ossolano, ha registrato un notevole incremento delle presenze che hanno manifestato una grande quantità di visitatori. Per assicurare la sicurezza e la piena vivibilità del territorio, il contributo dell’Arma dei Carabinieri, segnatamente della Compagnia di Domodossola, è stato concretizzato attraverso una ulteriore riorganizzazione di servizi preventivi e di controllo stradale.

L’Arma ossolana ha svolto più servizi “automontati” nell’abitato di Domodossola, affiancando alle pattuglie in auto alcuni servizi in motocicletta, così da poter effettuare controlli più capillari e rapidi e garantire spostamenti agili per le vie del centro Ossolano, superando l’ostacolo della larghezza ridotta della strada, in parte ingombra ed occupata dalla presenza delle bancarelle dei venditori ambulanti del noto mercato settimanale, creando un risvolto tanto inusuale quanto apprezzato dalla gente e soprattutto dai più giovani, attratti dalla novità.

I servizi ed i controlli, eseguiti da tutte le Stazioni della Compagnia e dalla Radiomobile, proseguiranno nelle ancora prossime settimane, in considerazione del maggior afflusso turistico nelle nostre belle valli, che le particolari condizioni causate dall’emergenza “Covid-19” hanno ancor più rese meta vicina e gradita, e interessate quindi da una piacevole invasione di turisti alla riscoperta della montagna.

