Diocesi Mazara: Ultime news

MAZARA DEL VALLO, AL VIA I LAVORI NELLA PARROCCHIA DI SAN PIETRO

Dopo l’entrata in vigore dell’ultimo Dpcm, sono stati avviati i lavori di manutenzione straordinaria della parrocchia San Pietro, nel quartiere Trasmazzaro a Mazara del Vallo. A eseguirli è la ditta “Perrone costruzioni”, con la direzione dei lavori affidata a Filippo Azzarito, Giuseppe Gallo e Daniele Vito Palmeri. È la prima volta che vengono effettuati interventi di manutenzione sulla parrocchia da quando è stata costruita negli anni ’50. In questi decenni la struttura si è deteriorata: la copertura è celata da un controsoffitto a pannelli di legno verniciati e dal tetto si sono staccate alcune parti. Mentre sia il pavimento che le murature inferiori sono risultati affetti da umidità di risalita con presenza di sali e ammaloramento degli strati di finitura. Anche gli infissi si sono gravemente corrosi. Il cantiere – per un importo di 579.491,44 euro – è cofinanziato con i fondi dell’8×1000 destinati ai beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto. Gli interventi, che dovranno essere completati in 270 giorni, riguarderanno il controsoffitto (dovrà essere demolito e ricostruito), la copertura in pannelli (che verrà ricostruita ex novo). Sarà anche adeguata l’area liturgica, con la riconfigurazione totale del presbiterio, la realizzazione di nuove opere artistiche (altare, ambone e fonte battesimale con porta cero) e la ricollocazione delle opere esistenti (tabernacolo e sede). La chiesa verrà dotata anche di un nuovo sistema di illuminazione a led. Il cantiere interesserà anche il salone ottagonale per le riunioni (saranno rifatti il pavimento e il controsoffitto) e le contro pareti in pannelli di cemento fibrato, e la casa canonica.

MARSALA, LA DIOCESI DONA 21 PAIA DI STIVALI A EQUIPAGGI 118

La Diocesi di Mazara del Vallo ha donato 21 paia di stivali da lavoro agli equipaggi delle due postazioni del 118 di Marsala. Si tratta di stivali in gomma che gli operatori utilizzano in momenti particolari, e cioè quando devono indossare i dispositivi di sicurezza per trasportare a bordo delle ambulanze persone sospette Covid-19. La donazione, voluta dal Vescovo monsignor Domenico Mogavero, è avvenuta con la consegna dei colli contenenti gli stivali presso le due postazioni (la prima nell’area dell’ex ospedale “San Biagio” e la seconda presso l’attuale ospedale Covid “Paolo Borsellino”).

MAZARA DEL VALLO, 180 PACCHI “SOLIDALITALY” ALLA CARITAS DIOCESANA

180 pacchi “Solidalitaly: Italia del gusto” sono stati donati dalla Caritas regionale Sicilia alla Caritas diocesana di Mazara del Vallo. Si tratta di colli contenenti prodotti di qualità e non deperibili, a sua volta donati dalle aziende che aderiscono al Consorzio di imprese “Italia del gusto”, nato nel 2006 per valorizzare una filiera «che è orgoglio e parte fondante del nostro Paese», spiegano. I pacchi – che la Caritas diocesana sta distribuendo alle famiglie bisognose, tramite la rete delle Caritas parrocchiali – sono «un piccolo gesto per regalare un sorriso in un momento difficile – spiegano dal Consorzio “Italia del gusto” – che ci vede uniti nell’affrontare una pandemia inaspettata e mai vissuta prima, per trovare insieme la forza di ripartire più forti, dopo l’emergenza, attorno a quel luogo che tiene insieme, da sempre, le famiglie italiane: la tavola». Insieme ai pacchi “Solidalitaly”, la Caritas regionale ha donato alla Caritas diocesana di Mazara anche 3 pedane di confezioni contenenti colombe pasquali.

