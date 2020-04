Didattica a distanza, pubblicate le graduatorie del bando Pon per l’acquisto di tablet pc e connessioni

Quasi 5mila gli istituti del primo ciclo finanziati

Sono disponibili già oggi, sul sito del Ministero dell’Istruzione, le graduatorie relative al bando PON per l’acquisto di pc, tablet e dispositivi per la connessione internet destinati alle scuole del I ciclo, primaria e secondaria di I grado. Il bando è stato pubblicato lo scorso 17 aprile. Le domande potevano essere presentate dal 20 al 27 aprile.

Le scuole che hanno aderito sono state 4.905, pari all’87,2% dei 5.625 istituti che potevano partecipare, per un totale di finanziamenti che saranno assegnati pari a 63.679.174,05 euro. Hanno partecipato con la totalità delle scuole del proprio territorio la Regione Molise e la Provincia Autonoma di Trento. La Lombardia è la Regione a cui è stata assegnata la più alta quota di risorse, 8.172.708,71 euro. Seguono la Campania, con 8.159.729,49 euro, la Sicilia, che riceverà 7.012.685,56 euro, il Lazio, con 5.116.524,41 euro. Le risorse residue non assegnate verranno riutilizzate. In particolare, il Ministero sta lavorando ad avvisi specifici per le scuole del secondo ciclo e per i Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA), sempre per le dotazioni tecnologiche.

“Abbiamo lavorato in tempi particolarmente rapidi perché siamo perfettamente consapevoli che le scuole hanno bisogno di queste risorse – ha dichiarato la Ministra Lucia Azzolina -. I primi dati che emergono dal secondo monitoraggio sulla didattica a distanza che abbiamo concluso in questi giorni ci dicono che ci stiamo avvicinando alla copertura totale di studenti che avevano bisogno di un tablet o di un pc. Questo grazie ai fondi stanziati con il decreto Cura Italia, 70 milioni erano destinati a questo scopo, alla consegna di device che si trovavano nei laboratori delle scuole e alla collaborazione degli Enti locali. Si tratta di uno straordinario lavoro fatto in sinergia nell’interesse dei ragazzi, affinché nessuno sia lasciato indietro”.

Qui le graduatorie: https://www.istruzione.it/pon/avviso_smart-class.html#sec_gra

In allegato, la tabella regionale

Regione Numero di Scuole finanziate Importo ABRUZZO 124 1.610.310,34 € BASILICATA 65 844.850,23 € CALABRIA 227 2.949.186,71 € CAMPANIA 628 8.159.729,49 € EMILIA ROMAGNA 316 4.101.359,67 € FRIULI VENEZIA GIULIA 96 1.243.992,74 € LAZIO 394 5.116.524,41 € LIGURIA 94 1.219.455,27 € LOMBARDIA 630 8.172.708,71 € MARCHE 134 1.737.800,19 € MOLISE 36 467.032,32 € PIEMONTE 332 4.309.391,97 € PUGLIA 384 4.986.807,76 € SARDEGNA 127 1.650.440,62 € SICILIA 540 7.012.685,56 € TOSCANA 272 3.530.817,55 € UMBRIA 97 1.259.196,45 € VENETO 340 4.412.153,83 € Prov. autonoma Bolzano 19 246.460,94 € Prov. autonoma Trento 50 648.269,29 € Totale 4.905 63.679.174,05 €

