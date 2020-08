DA SABATO 22 TORNANO I TRENI STORICI DEL GUSTO PROMOSSI DALLA REGIONE SICILIANA IN COLLABORAZIONE CON LA FONDAZIONE FS ITALIANE

REDAZIONE -Ripartono da sabato 22 agosto i “Treni Storici del Gusto” promossi dall’Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo della Regione Siciliana, in collaborazione con la Fondazione FS italiane e con la partecipazione di Slow Food Sicilia, con l’utilizzo dei finanziamenti del Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Sono 4 gli appuntamenti, sulle carrozze Centoporte degli anni ’30, alla scoperta di una terra magica e suggestiva, ricca di saperi e tradizioni, previsti per agosto, 24 in tutto quelli che sino a dicembre permetteranno di scoprire a bordo del treno d’epoca itinerari mozzafiato fra colori, sapori e bellezza. Il via domani con “Il treno dei templi” da Palermo a Porto Empedocle, già andato “sold out”, e “Il treno della ceramica” da Catania a Caltagirone.

Il “treno dei templi” partirà dalla stazione di Palermo centrale alle 13.50 e arriverà ad Agrigento centrale alle 16.16: da qui si potrà proseguire lungo la ferrovia turistica dei templi, l’unica in Europa ad attraversare un sito archeologico di fama internazionale e inserito dall’Unesco nella lista dei patrimoni dell’Umanità. Alla fermata Tempio Vulcano, nel cuore del parco archeologico, alle 17.01 i passeggeri potranno scegliere se visitare il Giardino della Kolymbethra con un tour guidato a cura del Fai e aperitivo con musica allestito nell’area spettacolo oppure proseguire fino alla stazione Porto Empedocle succursale dove è in programma una visita guidata gratuita nei luoghi di Andrea Camilleri tra i vicoli della Vigata letteraria, a cura dell’assessorato alla cultura del comune di Porto Empedocle. Dalla stazione di Porto Empedocle succursale si riparte alle 18.35 con destinazione Tempio di Vulcano per assistere allo spettacolo teatrale “Al passo coi templi – Frammenti al tramonto”, con la regia di Marco Savatteri. Il treno turistico ripartirà alle ore 19.52 diretto ad Agrigento centrale e Palermo centrale. Il treno della ceramica partirà da Catania alle 16.55 diretto a Caltagirone con arrivo previsto alle ore 19.34. I passeggeri potranno visitare il centro storico della città, patrimonio mondiale dell’umanità tra “Le città barocche del Val di Noto”, la cui fama è legata alla produzione di ceramiche smaltate famose in tutto il mondo.

“L’iniziativa dei Treni Storici del Gusto, voluta ancora una volta dal governo Musumeci, è affascinante – afferma l’assessore Messina – perché permette al visitatore, al turista di compiere un viaggio che diventa una esperienza unica alla scoperta dei luoghi, dei siti più belli della nostra Isola a bordo di treni, che hanno fatto la storia del trasporto nel nostro Paese. Tutto lontano dai classici itinerari turistici. Ma è un’occasione legato al viaggio del gusto, dell’enogastronomia eccellenza della Sicilia, grazie a Slow Food”.

A bordo sarà garantita la distanza interpersonale consentendo di godere in piena sicurezza del viaggio e dei magnifici panorami. I biglietti per viaggiare a bordo dei Treni storici del Gusto sono in vendita nelle biglietterie e self service di stazione, agenzie di viaggio abilitate e su trenitalia.com. Maggiori informazioni sul sito fondazionefs.it o consultando le pagine ufficiali della Fondazione FS su Facebook e Instagram. Prossimo appuntamento sabato 29 agosto con “Il treno dei templi” da Caltanissetta Centrale a Porto Empedocle e “Il treno del Barocco” da Siracusa a Noto.

PRO MEMORIA CALENDARIO TRENI STORICI 2020 – REGIONE SICILIANA

Sabato 22 agosto 2020: Palermo – Porto Empedocle “il treno dei templi”

Sabato 22 agosto 2020: Catania – Caltagirone “il treno della ceramica”

Sabato 29 agosto 2020: Siracusa – Noto “il treno del barocco”

Sabato 29 agosto 2020: Caltanissetta – Porto Empedocle “il treno dei templi”

Sabato 5 settembre 2020: Siracusa – Modica “il treno del barocco”

Sabato 12 settembre 2020: Palermo – Cefalù “il treno dei Normanni”

Sabato 12 settembre 2020: Messina – Taormina “il treno dell’acqua”

Domenica 13 settembre 2020: Messina – Alcantara (Castiglione di Sicilia) “il treno dei vini”

Sabato 19 settembre 2020: Trapani – Mazara del Vallo “il treno del pesce”

Domenica 20 settembre 2020: Siracusa – Ispica – Ragusa “il treno del barocco”

Sabato 26 settembre 2020: Palermo – Alcamo Diramazione (Segesta) “il treno degli Elimi”

Domenica 4 ottobre 2020: Palermo – Porto Empedocle “il treno dei templi”

Domenica 11 ottobre 2020: Palermo – Tusa “il treno dell’arte”

Domenica 18 ottobre 2020: Siracusa – Caltagirone “il treno della ceramica”

Domenica 18 ottobre 2020: Palermo – Roccapalumba Alia “il treno del fico d’india”

Sabato 24 ottobre 2020: Siracusa – Giarre Riposto (Bronte – Randazzo) “il treno del pistacchio”

Domenica 8 novembre 2020: Messina – Siracusa (Ortigia) “il treno del barocco”

Sabato 14 novembre 2020: Messina – Giarre Riposto (Bronte – Randazzo) “il treno del pistacchio”

Domenica 15 novembre 2020: Palermo – Castelvetrano (Cave di Cusa) “il treno dell’olio e del pane nero”

Domenica 22 novembre 2020: Palermo – Dittaino (Piazza Armerina – Villa del Casale) “il treno dei mosaici”

Domenica 29 novembre 2020: Palermo – Marsala “il treno del marsala”

Domenica 29 novembre 2020: Caltanissetta – Porto Empedocle “il treno dei templi”

Domenica 6 dicembre 2020: Caltanissetta – Modica “il treno del cioccolato”

Domenica 6 dicembre 2020: Catania – Modica “Il treno del cioccolato”.

I Treni storici del gusto sono promossi dall’Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo: il programma è realizzato con la collaborazione della Fondazione Ferrovie dello Stato e con la partecipazione Slow Food Sicilia, utilizzando i finanziamenti del Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020.

Mi piace: Mi piace Caricamento...